Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Barbelroth startet ein neues Angebot für Ältere: Ein regelmäßiger Plauderspaziergang mit Nadja Hieb, Fachkraft Gemeindeschwester plus. Los geht es am 18. Mai um 10 Uhr am Gemeindehaus Barbelroth. Teilnehmen wird auch Uwe Knarr, Mitglied des Ortsgemeinderates Barbelroth. Ein Spaziergang in geselliger Runde tut gut und fördert die Gesundheit. Beim gemeinsamen Spazieren in Barbelroth bietet sich außerdem die Gelegenheit, die Fachkraft Gemeindeschwester plus persönlich kennenzulernen und sich im netten Gespräch zum Beispiel zu Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe informiert sie. Der Spaziergang dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Strecke ist mit Rollator oder Gehstock möglich. Auch bei leichtem Regen findet der Spaziergang statt, bitte an wetterfeste Kleidung denken. Bei Starkregen fällt der Termin aus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein weiterer Termin steht ebenfalls bereits fest: Auch am 22. Juni findet ein Plauderspaziergang durch

Barbelroth statt, Termin gern schon heute vormerken.

Bei Fragen ist Nadja Hieb per E-Mail an Nadja.Hieb@suedliche-weinstrasse.de und telefonisch unter

06341 940 658 erreichbar, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und

Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Uwe Knarr ist telefonisch unter 06343 938914 erreichbar.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 15:45