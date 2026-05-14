Landau – 9. Internationaler Zooförderer-Tag am Pfingstmontag, 25. Mai 2026 Ehrensache Zoo – Zeit für Zoofreunde



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, findet zum neunten Mal der Internationale

Zooförderer-Tag statt. Die Gemeinschaft der Zooförderer e.V. (GDZ) hat diesen Tag im Jahr 2018 ins Leben gerufen, um auf das vielfältige ehrenamtliche

Engagement der Freunde und Förderer von Zoos, Tier- und Wildparks aufmerksam zu machen.

Auch im Zoo Landau wird Pfingstmontag ab 11 Uhr der Freundeskreis Zoo Landau e.V. seine Arbeit unter dem Motto „Ehrensache Zoo –

Zeit für Zoofreunde“ vorstellen. Dabei steht die aktive Teilhabe an der Entwicklung vom Zoo Landau im Mittelpunkt.

Insgesamt engagieren sich über 140.000 Menschen in Fördervereinen in Deutschland und stehen damit auch für ca. 80 Millionen Menschen, die jährlich in

Deutschland Zoos, Tier- und Wildparks besuchen. Zoos, Tier- und Wildparks sind jedoch nicht nur beliebte Freizeit- und Erholungseinrichtung, sondern engagieren sich auch in der Bildung und im Natur- und Artenschutz. Die finanziellen Möglichkeiten der Zoos, Tierparks und Wildparks sind jedoch oft eingeschränkt, sodass sich ehrenamtlich viele Besucherinnen und Besucher in örtlichen

Fördervereinen zusammengefunden haben, um die wichtige zoologische Arbeit zu fördern, so wie auch der Freundeskreis Zoo Landau.

„Als Förderverein vom Zoo Landau sind wir Teil einer großen Zoofamilie und engagieren uns in diesem Rahmen auch überregional für den Natur- und

Artenschutz. Das ehrenamtliche Engagement in unserem Förderverein ist eine unbezahlbare Bereicherung für den Zoo Landau“, so Alexander Grassmann,

Vorsitzender des Freundeskreis Zoo Landau.

Jede Verbesserung der Tierhaltung, jede Investition in einen Zoo, Tier- oder Wildpark bedarf zusätzlicher finanzieller Mittel. Daher ist es wichtig, dass

Menschen sich in ihrer Freizeit ideell und materiell für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Zoolandschaft in ihren Fördervereinen engagieren. Dies

stellt einen wesentlichen Beitrag in der gesellschaftlichen Verantwortung für unsere Natur dar und bereichert das bürgerschaftliche Engagement.

Der Präsident der Gemeinschaft der Zooförderer, Bruno Hensel, würdigt dieses Engagement: „Der Freundeskreis Zoo Landau hat in den zurückliegenden Jahren

einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung vom Zoo Landau geleistet. Dass Menschen in ihrer Freizeit, ihr Wissen und ihr Können für den Zoo Landau und

damit für die gesamte Zoowelt einbringen, ist nicht selbstverständlich. Gerade das jüngste Förderprojekt des Vereins, die Flamingo-Lagune, verdient unsere volle Unterstützung.“

Der Zoo behält sich immer vor, Veranstaltungen u.a. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Quelle: Zoo Landau

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 12:28