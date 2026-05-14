Kleinniedesheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus hat am Mittwochmittag (13.05.2026) in Kleinniedesheim einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der unbekannte Täter wurde von Bewohnern überrascht und flüchtete anschließend ohne Beute.

Nach Angaben der Polizei wurde der Vorfall gegen 13:30 Uhr bei der Polizei Frankenthal gemeldet. Noch während die Einsatzkräfte auf dem Weg zum Tatort waren, ging die Information ein, dass der Täter bereits geflüchtet sei.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte zunächst über ein Gartentor auf das Grundstück gelangte und anschließend durch eine offenstehende Kellertür in das Wohnhaus eindrang. Im ersten Obergeschoss durchsuchte der Täter eine Kommode.

Dabei wurde der Einbrecher jedoch von Hausbewohnern überrascht und flüchtete daraufhin sofort durch die Haupteingangstür ins Freie.

Zeugen nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten noch beobachten, wie der Mann in einen schwarzen Audi mit ausländischem Kennzeichen einstieg und davonfuhr.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

schwarz gekleidet

schwarzer Rucksack

schwarze Wollmütze

etwa 180 cm groß

schlanke bis leicht muskulöse Statur

kurzer schwarzer Vollbart

führte ein Kartonschild mit sich

Die Polizei Frankenthal bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter beziehungsweise das Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06233-3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen (ots)

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 16:44