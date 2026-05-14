Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, den 15. Mai, bleiben das Kundenzentrum und die Büros der Stadtwerke Heidelberg in der Alten Eppelheimer Straße 26 geschlossen. Die Hotline ist am Freitag wie gewohnt von 8 bis 16 Uhr unter 0800 513 513 2 erreichbar.

Für den persönlichen Besuch ist der ENERGIEladen in der Hauptstraße 120 am Freitag, den 15. Mai, wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, den 16. Mai von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Hier bieten wir Beratung zu Produkten, sowie Services wie An-, Ab- und Ummeldungen oder die Aufnahme von Zählerdaten, an. Dafür steht außerdem der Online-Service unter www.swhd.de/online-kundenservice zur Verfügung.

Auch die Entstördienste sind rund um die Uhr erreichbar:

Strom: 06221 513-2090

Erdgas: 06221 513-2030

Fernwärme: 06221 513-2060

Wasser: 06221 513-2060

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 15:51