Fußgönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Polizeieinsatz wegen eines vermeintlichen Verkehrsunfalls hat am Mittwochabend (13.05.2026) in Fußgönheim eine überraschende Wendung genommen. Statt eines Unfalls trafen die Beamten auf eine alkoholisierte Radfahrerin, die zuvor mit einem Autofahrer in Streit geraten war und anschließend randalierte.

Nach Angaben der Polizei wurden Einsatzkräfte gegen 19:00 Uhr nach Fußgönheim entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 39-jährige Fahrradfahrerin aus Fußgönheim aufgrund ihres auffälligen und unsicheren Fahrstils mit einem 25-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen aneinandergeraten war.

Im Verlauf des Streits beleidigte die Frau den Mann und trat gegen dessen Fahrzeug. Doch damit nicht genug: Auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift beschädigte die 39-Jährige außerdem einen vor dem Rathaus angebrachten Glaskasten und zerstörte diesen.

Während der polizeilichen Aufnahme des Vorfalls bemerkten die Beamten schnell, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Zur Durchführung einer Blutentnahme sollte sie daraufhin zur Dienststelle gebracht werden.

Dabei leistete die Radfahrerin erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese zusätzlich.

Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet – unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizei Frankenthal.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 16:53