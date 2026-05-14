  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

14.05.2026, 15:55 Uhr

Frankenthal – Stadtbücherei: Veranstaltungen + Offene Treffen

LogoFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Übersicht der Vernanstaltungen –

1 – Computer, Tablet & Smartphone – Sprechstunde
2 – Miteinander reden: Deutschkenntnisse im Gespräch erproben und verbessern
3 – Café Wolle
4 – Gespräch zum Objekt des Monats
5 – Offene Maker-Werkstatt
6 – VR-Gaming – Virtual-Reality-Brille ausprobieren

1 – Computer, Tablet & Smartphone – Sprechstunde
Die Stadtbücherei Frankenthal lädt jeden Dienstag, von 12 bis 15 Uhr vor der Lese- und Medienwerkstatt im Erdgeschoss der Stadtbücherei zu einer Sprechstunde rund um Computer, Tablet und Smartphone ein.
Die Frankenthaler Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter bieten vielfältige Hilfe im Umgang mit Technik und Beratung zu vielen Fragen. Ob es um die Bedienung von Smartphone oder PC geht, den Umgang mit (System)-Einstellungen oder Tipps und Tricks rund um die gängigen Betriebssysteme und Anwenderprogramme – bei der Sprechstunde kann und wird gerne geholfen.
Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Eigene Geräte sollen mitgebracht werden. Kontakt und Rückfragen über digibo.oriwol@aol.com. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Interessierte unter https://digital-botschafter.silver-tipps.de
Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).
Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

2 – Miteinander reden: Deutschkenntnisse im Gespräch erproben und verbessern
Die Stadtbücherei Frankenthal lädt jeden Dienstag von 16 bis 17.30 Uhr zu einer Gesprächsrunde in der Lese- und Medienwerkstatt im Erdgeschoss der Stadtbücherei ein. Die wöchentlich stattfindende Veranstaltung mit Margot Förster richtet sich an erwachsene Migrantinnen und Migranten, die ihre Deutschkenntnisse praxisnah in Gesprächen über Alltägliches und Kultur in netter und entspannter Gesellschaft verbessern möchten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei und der Einstieg ist jederzeit möglich.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).
Alle Veranstaltungsorte innerhalb der Stadtbücherei sind barrierefrei zugänglich. Ins 1. OG gelangt man mit einem Fahrstuhl.
Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

3 – Café Wolle

In der Stadtbücherei findet jeden letzten Donnerstag im Monat von 15.30 bis 17.30 Uhr das Café Wolle, ein Spiel- und Lesecafé statt. Das nächste Treffen findet am 28. Mai im 1. OG der Stadtbücherei statt.
Bei dem Handarbeitstreff mit Helen Sohns für alle Strick- und Häkelfreundinnen und -freunde, mit oder ohne Erfahrung, stehen Hilfe, Anregungen und Austausch im Vordergrund. Ein unterhaltsamer Nachmittag unter Gleichgesinnten, mit tollen Buchtipps, begleitet durch Vorlesen von kurzen Texten oder Erzählungen.
Weitere Termine:
– 25.06.,
– 30.07.,
– 27.08
Die Teilnahme ist kostenfrei, ohne Voranmeldung und für alle Altersgruppen. Der Ein-stieg ist jederzeit möglich.
Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).
Alle Veranstaltungsorte innerhalb der Stadtbücherei sind barrierefrei zugänglich. Ins 1. OG gelangt man mit einem Fahrstuhl.
Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

4 – Gespräch zum Objekt des Monats
In der Stadtbücherei Frankenthal findet am 10. Juni um 16 Uhr das nächste monatliche Gespräch zum Objekt des Monats mit dem Team des Erkenbert-Museums vor der Lese- und Medienwerkstatt statt.
Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Eingangsbereich der Bücherei ausgestellt werden. Zum jeweils aktuellen Objekt findet monatlich ein Gespräch mit dem Team des Museums in der Stadtbü-cherei vor der Lese- und Medienwerkstatt statt.
Der Eintritt ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Weitere Termine:
– 01. Juli
– 05. August
Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).
Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

5 – Offene Maker-Werkstatt
In der Lesewerkstatt im EG der Stadtbücherei stehen die Plotter, Laptops, die Transferpresse und der Lasercutter allen, die bereits einen Einführungs-Workshop besucht haben und sich mit dem Schneideplotter Cameo 4, dem Silhouette-Programm und der Bedienung des Lasercutters auskennen, zur selbständigen Nutzung zur Verfügung. Eigene Dateien auf einem USB-Stick, Wärmetransfer-, Sublimations- oder Vinylfolien, Sublimationsrohlinge oder mindestens einmal gewaschene Stoffe und Textilien können gerne mitgebracht werden. Ganz nach dem Gedanken der Maker-Bewegung steht das selbständige Arbeiten an eigenen Projekten, Ausprobieren und Helfen untereinander im Mittelpunkt. Falls doch mal Unterstützung gebraucht wird, kann man sich an die Ansprechpartnerinnen an der Infotheke im 1. OG oder in der Kinderbücherei wenden.
Der Eintritt ist frei.
Um die Nutzung des Lasercutters besser koordinieren zu können, ist eine E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de mit der Zeitangabe 11 Uhr, 12 Uhr oder 13 Uhr erforderlich. Bei Bedarf können Stofftaschen, Tassen, Folien, Holzlesezeichen und Filz-Schlüsselanhänger in der Stadtbücherei erworben werden.

Weitere Termine von 11 bis 14 Uhr:
– Samstag, 27. Juni
– 22. August

Quelle: Stadtbücherei Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 15:55

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