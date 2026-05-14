Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein stark alkoholisierter Mann hat am Mittwochnachmittag (13.05.2026) gleich mehrfach in der Frankenthaler Innenstadt für Ärger gesorgt und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Zunächst meldeten Zeugen gegen 14:45 Uhr eine randalierende Person in der Bahnhofsvorhalle in Frankenthal. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 38-jährigen Mann aus Frankenthal, der erheblich alkoholisiert war und Passanten beleidigte sowie anpöbelte.

Die Polizei sprach dem Mann daraufhin einen Platzverweis für den Bereich des Bahnhofs aus, dem er zunächst nachkam.

Doch nur kurze Zeit später, gegen 15:30 Uhr, wurde erneut eine aggressive und betrunkene Person gemeldet – diesmal auf dem Rathausplatz. Wie sich herausstellte, handelte es sich erneut um den 38-Jährigen, der seinen Aufenthaltsort lediglich verlegt hatte.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann seinen Alkoholkonsum weiter gesteigert und verhielt sich zunehmend aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille.

Um weitere Straftaten und Störungen zu verhindern, wurde der Mann nach richterlicher Anhörung bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam genommen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 16:22