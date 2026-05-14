Enkenbach – Musikalische Abendandacht in der Klosterkirche St. Norbert Enkenbach

Enkenbach/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Woche vor Pfingsten lädt die kath. Kirchengemeinde zu

Abendandachten im Rahmen der Pfingstnovene in die Klosterkirche St. Norbert, Enkenbach

(Klosterstraße 10, 67677 Enkenbach-Alsenborn) ein.

Am Dienstag, den 19.5., sind um 18 Uhr unter dem Motto „Sitnomen Domini benedictum“ („Der Name des Herrn sei gepriesen“)

gregorianische Gesänge und Musik für Violine zu hören. Es singt das in Ludwigshafen beheimatete Ensemble Musica Palatina. Die

Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Musik entsprechend den ältesten überlieferten Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts zu interpretieren.

Besonders gerne ist das Ensemble in Klöstern und Kirchen, in denen diese Musik Ihre Heimat hat/hatte, zu Gast.

So sang die Schola u.a. bereits mehrmals in der Klosterkirche St. Norbert in

Enkenbach, im ehem. Augustinerkloster Hl.Kreuz in Landau und im vergangenen Jahr eine Vesper mit Gesängen der Hl. Hildegard im

Kloster St. Magdalena in Speyer. Die Leitung liegt in den Händen von Markus Braun.

Neben den vor-pfingstlichen, mittelalterlichen Gesängen steht auch eine Fantasia von Georg Philipp Telemann für Violine solo auf dem

Programm. Die Violine spielt Ulrike Braun.

Quelle: Markus Braun Leiter des Ensembles Musica Palatina

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 12:02