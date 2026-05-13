Südliche Weinstraße – Landräte Brandl und Seefeldt gratulieren den Verantwortlichen der neuen Landesregierung: „Sind stolz, eine Ministerin aus der Region zu haben“

Südliche Weinstraße/Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Landräte Dietmar Seefeldt (SÜW) und Martin Brandl (GER) gratulieren insbesondere Christine Schneider herzlich zu ihrem neuen Amt als Ministerin für Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz. Die Freude darüber ist auch deshalb besonders groß, weil Christine Schneider in der Südpfalz verwurzelt ist, hier lebt und aufgewachsen ist und die Anliegen der Menschen in den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim bestens kennt. „Natürlich gelten unsere Glückwünsche auch allen anderen, die nun Regierungsverantwortung übernehmen, und bauen auf ein gutes Miteinander“, so die Landräte.

„Aus enger Verbundenheit schätzen wir Christine Schneider seit vielen Jahren als starke Persönlichkeit mit klarer Haltung und großem Engagement für unsere Region. Sie ist eine echte Anpackerin und Macherin, die nah bei den Menschen ist und immer den direkten Austausch sucht. Genau solche Eigenschaften braucht es für die wichtigen Themen Landwirtschaft, Weinbau und den ländlichen Raum“, betonen Seefeldt und Brandl.

Beide Landräte pflegen seit langem einen direkten und vertrauensvollen Draht zu Christine Schneider und freuen sich auf die weitere enge und konstruktive Zusammenarbeit. „Christine Schneider kennt die Südpfalz, sie kennt Rheinland-Pfalz auch als ehemalige Landtagsabgeordnete und hat durch ihre Arbeit als Europaabgeordnete ein unschätzbares Wissen und Netzwerk. Wir sind überzeugt, dass Christine Schneider ihre neue Aufgabe mit viel Herzblut, Sachverstand und Bodenständigkeit ausfüllen wird. Für die Menschen in unserer Region ist das ein starkes Signal.“

Quelle: Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße.

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 09:58