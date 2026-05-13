Scheibenhardt / Metropolregion Rhein-Neckar. Schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Scheibenhardt: Ein 31-jähriger Bauarbeiter ist am gestrigen Mittag bei Arbeiten an einem Einfamilienhaus von einem Gerüst gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12:00 Uhr auf einer Baustelle in der Straße „Am Lettenbuckel“. Der Arbeiter betrat eine Gerüstdiele und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache aus rund zwei Metern Höhe auf Schottersteine.

Der 31-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen an der Schulter zu. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde neben Rettungsdienst und Notarzt auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Nach aktuellem Stand bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Ob ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Quelle: Polizei Landau

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 10:39