Rheinzabern – Neubau des Gymnasiums: Landkreis liegt im Zeitplan – Verkehrsplanung nimmt konkrete Formen an

Rheinzabern / Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Neubau des Gymnasiums in Rheinzabern schreitet planmäßig voran. Der Kreisausschuss wurde in seiner jüngsten Sitzung über den aktuellen Stand informiert. Demnach befinden sich sowohl die planungsrechtlichen Verfahren als auch die Vorbereitung der Vergabe im vorgesehenen Zeitrahmen. „Wir liegen mit dem Projekt im Zeitplan. Das ist bei einem Vorhaben dieser Größenordnung keine Selbstverständlichkeit und zeigt, dass alle Beteiligten sehr gut zusammenarbeiten“, betonte der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler im Rahmen der Sitzung.

Auch bei den vorbereitenden Arbeiten gibt es sichtbare Fortschritte: Die Klassenraum-Containeranlage wurde wie vorgesehen aufgebaut und wird aktuell fertiggestellt. Sie schafft die notwendigen Übergangskapazitäten, bis das neue Gymnasium den Betrieb aufnehmen kann.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt derzeit auf der Verkehrsplanung rund um den künftigen Schulstandort. Ziel ist es, das zusätzliche Verkehrsaufkommen sicher und leistungsfähig zu bewältigen. Hierzu wurden mehrere Varianten untersucht. In enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden werden derzeit Lösungen weiterentwickelt, die sowohl den Individualverkehr als auch den öffentlichen Nahverkehr berücksichtigen. Dazu zählen unter anderem Anpassungen an bestehenden Zufahrten sowie Optimierungen für einen reibungslosen Schulbetrieb. Parallel dazu laufen die nächsten Schritte im Vergabeverfahren für Planung und Bau. Auch hier werden die vorgesehenen Meilensteine planmäßig erreicht.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 14:02