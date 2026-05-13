Rheinzabern / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Verkehrsunfall in Rheinzabern ist am gestrigen Vormittag ein 13-jähriger Junge verletzt worden. Der Jugendliche musste nach dem Zusammenstoß mit einem Auto zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11:15 Uhr im Bereich der Jockgrimer Straße / Einmündung Faustinastraße. Der 13-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte in Richtung Oberdorf weiterfahren.

Eine 46-jährige Autofahrerin übersah nach bisherigen Erkenntnissen den bevorrechtigten Fahrradfahrer beim Einfahren in die Faustinastraße. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Jungen.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 13-Jährige Verletzungen am Knie sowie an der Hüfte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik transportiert.

Die Polizei leitete gegen die 46-jährige Autofahrerin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Quelle: Polizei Landau

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 10:49