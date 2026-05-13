Rhein-Pfalz-Kreis – Technische Störung beim Anbieter: Online-Zulassungen bis Montag, 18. Mai, deaktiviert

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Online-Zulassungs-Portal i-Kfz ist bis einschließlich Montag, 18. Mai, deaktiviert und kann in dieser Zeit nicht genutzt werden. Grund ist eine technische Störung seitens des zuständigen Kraftfahrt-Bundesamts, die eine falsche Übermittlung von Daten zur Folge hat.
Bei Anliegen, die nach dem 21. April über das i-Kfz-Portal beantragt wurden, kann es daher zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen.
Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 14:05