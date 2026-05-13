Mosbach – Nordbadische Fußballmeisterschaften von Special Olympics

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer fährt zum Landesfinale? Nordbadische Fußballmeisterschaften von Special Olympics erstmals beim FV Mosbach.

Mosbach. Vorfreude und Spannung steigen: Die Nordbadischen Fußballmeisterschaften von Special Olympics Baden-Württemberg finden traditionell in Mosbach statt, in diesem Jahr jedoch in neuer Umgebung. Erstmals wird die „HDAO-Arena“ des FV Mosbach am Freitag, 22. Mai, Austragungsort des ganztägigen Turniers sein, bei dem Mannschaften aus ganz Nordbaden zu Gast sein und auf Kleinfeldern in verschiedenen Leistungskategorien gegeneinander antreten werden.

Unterstützt von der Stadt Mosbach und dem Badischen Fußballverband geht es für Mannschaften aus Mannheim, Karlsruhe, Bruchsal, Pforzheim, Gaggenau, Tauberbischofsheim sowie für mehrere Teams der Johannes-Diakonie auch um die Qualifikation für das Landesfinale von Special Olympics in Stuttgart. Hier ist die Johannes-Diakonie Titelverteidiger.

Das Turnier beginnt um 9 Uhr, die Siegerehrungen in den verschiedenen Kategorien werden voraussichtlich zwischen 15.30 und 16 Uhr stattfinden. Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Für Speisen und Getränke sorgt die Johannes-Diakonie als Ausrichterin.

Bild „Nordbadische Fussballmeisterschaften“ (Foto: Johannes-Diakonie): Fußballteams aus Nordbaden spielen auch in diesem Jahr bei der Johannes-Diakonie in Mosbach um die Qualifikation fürs Landesfinale von Special Olympics.

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:38