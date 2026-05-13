Mannheim – Schwerer Unfall auf B44 beiSandhofen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim/Sandhofen/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Derzeit sind Polizei und Rettungsdienste auf der B44 von Sandhofen in Richtung Mannheim-Innenstadt wegen eines Verkehrsunfalls bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt sind im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Nähere Informationen zum Unfallhergang, den Beteiligten und möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.
Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 20:17