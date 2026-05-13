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13.05.2026, 13:36 Uhr

Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis – Azubis gut begleiten: Tipps für den gelungenen Start in eine bereichernde Lehrzeit

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Strukturierter Einstieg, klare Abläufe und verlässliche Ansprechpartner erleichtern jungen Menschen den Ausbildungsbeginn – Handwerkskammer unterstützt und begleitet

Ein gelungener Start in die Ausbildung entscheidet oft darüber, wie motiviert und erfolgreich junge Menschen ihren Berufsweg im Handwerk fortsetzen. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald empfiehlt, den Ausbildungsbeginn bewusst zu gestalten, Azubis von Anfang an eng zu begleiten und die Unterstützungsangebote der Kammer zu nutzen. Persönliche Begrüßung, klare Strukturen, regelmäßige Rückmeldungen und ein offener Umgang mit Fragen und Fehlern gelten dabei als zentrale Bausteine.

Struktur von Anfang an

Bereits der erste Ausbildungstag hat aus Sicht der Handwerkskammer besondere Bedeutung. Dazu gehören eine persönliche Begrüßung, ein Überblick über den Betrieb und seine Abläufe sowie transparente Informationen zum Ausbildungsplan und zu Ansprechpartnern. „Azubis brauchen von Anfang an Orientierung: Wer ist für welche Fragen zuständig, wie sieht der Tagesablauf aus, was sind die nächsten Schritte? Je klarer das vermittelt wird, desto leichter fällt der Einstieg“, sagt Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin der Handwerkskammer. Hilfreich sei es außerdem, neue Auszubildende frühzeitig im Team vorzustellen und ihnen eine feste Ansprechperson zur Seite zu stellen.

Optimieren durch Feedback

In den ersten Monaten, insbesondere während der Probezeit, empfehlen die Beraterinnen und Berater der Handwerkskammer in Mannheim regelmäßige Feedbackgespräche. In diesen Gesprächen können Unternehmen Erwartungen klären, Lernziele benennen und gemeinsam auf den bisherigen Verlauf der Ausbildung schauen. Geeignete Aufgaben helfen, Interessen, Stärken und Unterstützungsbedarfe der Auszubildenden besser einzuschätzen. „Regelmäßige Gespräche schaffen Transparenz und beugen Missverständnissen vor. Wenn Azubis wissen, woran sie sind und wie ihre Leistungen eingeschätzt werden, stärkt das Vertrauen auf beiden Seiten“, betont auch der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer, Leonard Kop.

Leistung schrittweise aufbauen

Auch im weiteren Verlauf der Ausbildung ist eine schrittweise Struktur wichtig. Auszubildende sollen zunächst grundlegende Tätigkeiten sicher beherrschen, bevor sie komplexere Aufgaben übernehmen. So können sie Erfahrungen sammeln und Verantwortung nach und nach ausbauen. Unterschiedliche Lernvoraussetzungen sollten dabei berücksichtigt werden: Manche junge Menschen kommen schnell mit neuen Aufgaben zurecht, andere benötigen mehr Zeit oder zusätzliche Anleitung. Eine entsprechende Anpassung der Aufgaben könne dazu beitragen, Überforderung zu vermeiden und vorhandene Potenziale gezielt zu fördern.

Die Handwerkskammer weist außerdem auf die Bedeutung abwechslungsreicher Lernformen hin. Neben den praktischen Arbeitsaufgaben im Betrieb können Lehrgespräche, Lernaufträge zur selbstständigen Bearbeitung, Arbeit in kleinen Gruppen oder digitale Lernangebote den Wissenserwerb unterstützen. Elektronische Berichtshefte, internetfähige Geräte oder digitale Lernplattformen erleichtern zudem die Abstimmung zwischen Betrieb, Berufsschule und Auszubildenden. So lassen sich Lernfortschritte dokumentieren und Inhalte aus Betrieb und Schule besser miteinander verknüpfen.

Rückmelden und Ziele setzen

Regelmäßige Rückmeldungen zum Lernstand sind nach Einschätzung der Handwerkskammer ein weiterer zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Ausbildung. Viele Betriebe setzen dazu auf feste Beurteilungsgespräche nach bestimmten Ausbildungsabschnitten. Grundlage können Ausbildungsnachweise oder andere Dokumentationen sein, die Fortschritte und Herausforderungen sichtbar machen. In diesen Gesprächen werden gemeinsam Ziele für die nächste Zeit festgelegt und Vereinbarungen zur weiteren Unterstützung getroffen. Eine sorgfältige Dokumentation hilft dabei, Entwicklungen nachvollziehbar zu machen und gegebenenfalls frühzeitig gegenzusteuern.

Aus Fehlern Neues lernen

Eine wichtige Rolle spiele zudem der Umgang mit Fehlern. Eine offene, sachliche Fehlerkultur unterstütze Auszubildende dabei, aus Erfahrungen zu lernen, ohne Angst vor Beschuldigungen haben zu müssen. Fehler gelten dabei als Anlass, Arbeitsabläufe zu überprüfen, Ursachen zu benennen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. „Sie gehören zum Lernprozess dazu. Entscheidend ist, wie im Betrieb damit umgegangen wird. Wer Fehler konstruktiv bespricht, stärkt das Lernen und die berufliche Entwicklung seiner Auszubildenden“, so Hannah Reichenecker.

Unterstützung der Handwerkskammer

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt Betriebe der Region bei Fragen rund um den Ausbildungsstart und die Ausbildungsorganisation. Dazu gehören individuelle Beratungen zur Gestaltung des ersten Ausbildungstags, zu Feedback- und Beurteilungsgesprächen, zur Nutzung digitaler Medien in der Ausbildung sowie zu rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. „Betriebe, die den Einstieg in die Ausbildung bewusst gestalten und ihre Azubis kontinuierlich begleiten, investieren in die Fachkräfte von morgen“, unterstreicht Leonard Kopp. Die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer steht Ausbildungsbetrieben und Auszubildenden als Anlaufstelle zur Verfügung, Kontakt: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:36

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