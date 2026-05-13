Mannheim – Inklusiver Bildungstag in der Abendakademie

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Abendakademie lädt gemeinsam mit der Gemeindediakonie Mannheim am 18. Juni zu einem inklusiven Bildungstag ein. Bürgermeister Thorsten Riehle eröffnet die Veranstaltung um 9:00 Uhr.

Inklusive Bildung ist oft eine Herausforderung und so vielfältig wie die betroffenen Menschen selbst. Im Mittelpunkt dieser umfassenden Aufgabe stehen die individuellen Bedürfnisse und die entsprechenden Anforderungen. Gemeinsam mit der Gemeindediakonie Mannheim, die in diesem Jahr auch ihr 75-jähriges Bestehen feiert, zeigt die Mannheimer Abendakademie mit dieser Veranstaltung, wie viele Ideen es für Teilhabe und Teilgabe geben kann. Am inklusiven Bildungstag begegnen sich Menschen mit und

ohne Einschränkungen auf Augenhöhe und Lehrende und Lernende werden zusammengebracht.

In verschiedenen Workshops und Vorträgen geht es unter anderem um Themen wie Autismus, Barrierefreiheit im Nationaltheater, Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen, die vermeintlich „anders“ sind, um Awareness, Fake-News oder den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Daneben bieten Yoga, Malen für die Seele oder die Herstellung eines Wertearmbandes Zeit und Raum für Entspannung.

Mit im Boot sind unter anderem der Pflegestützpunkt Mannheim, das Queere Zentrum Mannheim (QZM), der Verein Ausweg Rhein-Neckar e.V., RomnoKher Mannheim, das Nationaltheater Mannheim, die sozialpädagogische Beratungsstelle (ENS) sowie die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Mannheim. Auf dem Markt der Möglichkeiten stellen in der Zeit von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Foyer und großen Saal der Abendakademie verschiedene Anbieter ihre Produkte und Ideen vor. Zum Abschluss tauschen sich die Teilnehmenden bei einem lockeren Get-together über die Erkenntnisse und Erfahrungen des Tages aus.

Gefördert wird der inklusive Bildungstag vom Bundesinnenministerium im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ und unterstützt von der Abteilung Demokratie und Strategie der Stadt Mannheim sowie dem Mannheimer Bündnis. Die Veranstaltung wird um 9.00 Uhr von Bürgermeister Thorsten Riehle eröffnet.

Inklusiver Bildungstag

Termin: 18.06.2026

Uhrzeit: 9-14 Uhr

Ort: Mannheimer Abendakademie U1, 16-19, großer Saal und Foyer

Eintritt: frei

Quelle: Mannheimer Abendakademie

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:20