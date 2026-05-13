Mannheim – Gesundheit steht im Mittelpunkt – 5. Schönauer Gesundheitswoche vom 18. bis 22. Mai 2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „Gemeinsam.Gerne.Gesund.“ dreht sich bei der 5. Schönauer Gesundheitswoche vom 18. bis 22. Mai 2026 alles um Wohlbefinden, Bewegung, Ernährung und ein aktives und stärkendes Miteinander. Alle interessierten Bürger*innen können die unterschiedlichen Mitmachangebote, Vorträge und Infoveranstaltungen im Quartier nutzen und etwas für ihre Gesundheit tun. Den Startschuss für die Gesundheitswoche geben Kathrin Heinrich, Leitung des Referats Jugendhilfeplanung und Gesundheitsplanung im Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim, und Christian Endres vom Caritas-Quartierbüro Schönau am Montag, 18. Mai, um 10 Uhr im Gesundheitscafé, Bromberger Baumgang 12.

In den folgenden Tagen können die Besucher*innen aus einer Vielzahl an Angeboten wählen: Diese reichen von Seniorengymnastik über offenes Darts-Training, Beratung zu Pflegeunterstützung im Alltag, einen Spielenachmittag für Erwachsene mit Brettspielen und Brainjogging bis hin zum 3000-Schritte-„Quiz-Spaziergang“ für Erwachsene.

Zahlreiche Angebote richten sich an die jüngeren Stadtteilbewohner*innen: Für die Fünftklässler*innen der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule steht der Workshop „Gesund snacken leicht gemacht“ auf dem Stundenplan, bei dem sie die eigenen Brotdosen gestalten und befüllen dürfen. Es gibt eine Tanzpause für die Schüler*innen der Schönauschule, eine „Flitzepause“ für die Schüler*innen der Hans-Christian-Andersen-Grundschule, ein zirkuspädagogisches Angebot für die Kinder des Kinderhaus St. Raphael und ein Waldquiz für kleine Entdecker*innen mit den Kindern des Waldkindergartens Krabbelkäfer.

Am Mittwoch, 20. Mai, werden von 9 bis 14 Uhr auf dem Lena-Maurer-Platz am Infostand Gesundheit SOS-Dosen verteilt und Saisongemüse sowie Obst zubereitet. Außerdem gibt es Informationen zu Stadtteil-Veranstaltungen, zum Seniorennetzwerk, zu Willkommen im Leben, dem Pflegestützpunkt, der Selbsthilfegruppe Restless Legs und zu vielem mehr.

Die Schönauer Gesundheitswoche wird gemeinsam vom Quartierbüro Schönau des Caritasverbands Mannheim e.V., der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (Fakultät III) und dem Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim veranstaltet. Sie wird zudem von zahlreichen Akteur*innen und Institutionen aus dem Stadtteil und der gesamten Stadt unterstützt.

Gemeinsames Ziel der Veranstaltenden ist es, allen Stadtteilbewohner*innen gesundheitsfördernde Angebote und Informationen zur Verfügung zu stellen und ihnen Kontakte zu vermitteln, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden fördern.

Eine Übersicht über die Programme und Angebote ist unter www.mannheim.de/gesundheitscafe zu finden sowie auf www.caritas-mannheim.de unter „Termine“. Zudem werden ausgedruckte Programmflyer an zentralen Stellen des Stadtteils ausgelegt, beispielsweise im Caritas-Quartierbüro in der Rastenburger Str. 34 sowie im Gesundheitscafé.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:44