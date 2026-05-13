Mannheim – „Ehrentag“: Engagement und Mitgestaltung entdecken

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des bundesweiten „Ehrentags“ zum Geburtstag des Grundgesetzes ist die Stadt Mannheim mit dem Lastenrad „MAchMit-Mobil“ in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Der Fachbereich Demokratie und Strategie lädt an zwei Aktionstagen dazu ein, sich über Möglichkeiten des Engagements und der Bürgerbeteiligung in Mannheim zu informieren: am Donnerstag, 21. Mai, von 14 bis 17 Uhr am Plankenkopf P 7 sowie am Mittwoch, 27. Mai, von 14 bis 17 Uhr in der Nähe des Paradeplatzes.

Vor Ort gibt es Informationen zur Freiwilligenbörse und zum MITWIRK-O-MAT, die dabei helfen, ein passendes Engagement zu finden, sowie zu Themen wie Vereinsförderung und Beteiligungsmöglichkeiten in Mannheim. Außerdem können Besucherinnen und Besucher bei einem Angelspiel rund um Demokratie und das Grundgesetz ihr Wissen testen.

Die erstmals stattfindenden Mitmachtage wurden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit der Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt initiiert und stehen unter dem Motto „Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.“ Ziel ist es, Engagement sichtbar zu machen und Gemeinschaft zu stärken. Weitere Informationen: www.ehrentag.de

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:34