Ludwigshafen – Viel Humor, Musik und Emotionen: „Tussipark“ feiert umjubelte Premiere im Prinzregententheater

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit stehenden Ovationen und begeistertem Mitsingen feierte das Publikum im Prinzregententheater im Ludwigshafener Hemshof die umjubelte Premiere der Musikkömödie „Tussipark“. Das Stück von Christian Kühn, von Antonia Gabriel liebevoll bearbeitet und ins Pfälzische übersetzt, wurde am 08. Mai 2026 zu einem echten Publikumserfolg.

Schon nach wenigen Minuten sprang der Funke auf die Zuschauer über. Mit viel Humor, Herz und jeder Menge kultiger Songs sorgte die turbulente Komödie für einen Abend voller Lacher, Emotionen und Ohrwürmer. Vier Frauen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, treffen zufällig im Parkhaus der Rheingalerie aufeinander. Zwischen schrägen Geschichten, großen Sehnsüchten und jeder Menge Frust über die Männerwelt entwickelte sich ein urkomischer und zugleich überraschend ehrlicher Schlagabtausch.

Dass die Premiere so überzeugte, lag nicht zuletzt an den großartig besetzten Rollen. Antonia Gabriel brillierte als liebenswert-chaotische Jennifer, die mit ihren herrlich verdrehten Worten immer wieder für Szenenapplaus sorgte. Ines Schanzenbach überzeugte als temperamentvolle Fast-Braut Wanda, während Ayleen Heneka als selbstbewusste Geschäftsfrau Pascaline das Publikum begeisterte. Ebenso authentisch spielte Susanne Möthe die gestresste Hausfrau und Mutter Grit. Für zusätzliche Lacher sorgte Dominik Kindermann als schweigsamer Parkhauswächter Holger, der allein mit seiner Mimik und Präsenz die Zuschauer zum Schmunzeln brachte.



Besonders beeindruckend: Antonia Gabriel verantwortete nicht nur die pfälzische Bearbeitung, sondern auch Regie, Choreographie, Lichttechnik und Kostüme – und bewies dabei ein bemerkenswertes Gespür für Timing, Atmosphäre und Bühnenwirkung.

Am Ende hielt es viele Zuschauer nicht mehr auf den Sitzen. Es wurde applaudiert, mitgesungen und gefeiert. „Tussipark“ bescherte dem Publikum einen herrlich kurzweiligen Abend voller Witz, Musik und Gefühl – eine Premiere, die noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

„Tussipark“ läuft noch im Mai und Juni 2026 im Prinzregententheater. Alle Informationen zu Terminen, Eintrittspreisen und Tickets gibt es unter Prinzregententheater

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 08:31