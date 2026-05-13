Ludwigshafen-Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei Verkehrskontrollen in Ludwigshafen-Oggersheim hat die Polizei am Dienstag mehrere Verstöße festgestellt. Unter anderem waren ein E-Scooter und ein sogenanntes S-Pedelec ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Oggersheim am 12. Mai 2026 zunächst einen E-Scooter-Fahrer, dessen Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Während der Fahrt nutzte der Fahrer zudem ordnungswidrig sein Mobiltelefon.

Bei einer weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass auch ein S-Pedelec ohne das erforderliche Versicherungskennzeichen im Straßenverkehr unterwegs war. Darüber hinaus verfügte der Fahrer nach Polizeiangaben über keine gültige Fahrerlaubnis.

Gegen beide Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der Fahrer des S-Pedelecs muss sich zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für E-Scooter und bestimmte motorisierte Fahrräder wie S-Pedelecs eine gültige Haftpflichtversicherung mit aktuellem Versicherungskennzeichen vorgeschrieben ist.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 10:58