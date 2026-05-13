Ludwigshafen – Don Giovanni im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Don Giovanni mit seinem kongenialen, von Lorenzo Da Ponte geschaffenen Libretto, wird der Titelheld zu einer der großen symbolischen, ja mythi­schen Figuren des europäischen Theaters. Am Freitag, 29.5. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 31.5.2026 um 18 Uhr zeigt das Pfalztheater Kaiserslautern seine gefeierte Neuinszenierung des Opernklas­sikers in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln auf den Pfalzbau Bühnen.

Mozarts Oper erzählt von der versuchten Verführung Donna Annas durch Don Giovanni, der schließlich ihren Vater, den Komtur, im Duell tötet. Anna macht sich zusammen mit ihrem Ver­lobten Don Ottavio auf die Suche nach dem Unbekannten. Dabei trifft sie auf die von Giovanni verlassene Donna Elvira und auf das Bauernmädchen Zerlina, das von Giovannis Verführungs­künsten völlig überrumpelt wird, im Liebesduett – „Là ci darem la mano“ / „Reich mir die Hand, mein Leben“ – aber eine anrührende lyrische Innigkeit erfährt. Als der gewissenlose Frauenheld ein Standbild des Komturs verhöhnt, erscheint dieser leibhaftig und führt Giovanni in die Hölle. Dass der legendäre Schwerenöter, dessen unzählige Liebschaften sein Diener Leporello in der berühmten Registerarie anpreist, hier eigentlich nur in seinem Schei­tern gezeigt wird, ist aus psychologischer Perspektive höchst bemerkenswert.

Ausgehend von der Feststellung, dass Don Giovanni ein echtes Nachtstück ist, sucht Regis­seur Christoph Dammann gemeinsam mit seiner Ausstatterin Anina Lebanidze für seine Inszenierung die Atmosphäre des Film noir, eine Mischung aus Mysteriösem, Sex and Crime. Projektionen von Schwarzweiß-Fotografien illustrieren die Schauplätze. Wie zumeist üblich wird eine Mischform aus der Prager Ur­aufführungsfassung von 1787 und der von Mozart einge­richteten Wiener Fas­sung gespielt, al­so beide Arien des Don Ottavio und die große dra­matische Arie der Elvira. Die Titelpar­tie wird von dem jungen Bariton Johannes Fritsche, Ensemblemitglied am Pfalztheater, gestaltet. Unter der musikalischen Leitung von Daniele Squeo musizieren die Pfalzphilharmonie Kaisers­lautern und der Chor des Pfalztheaters (Chorleitung: John Robert Lidfors).

Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Andreas Etter

Quelle: Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:28