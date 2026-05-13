Ludwigshafen – Bienen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit im Wildpark

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des Weltbienentags geben am Mittwoch, 20. Mai 2026, im Wildpark die Imker des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) wertvolle Tipps, wie sich Balkone und Gärten bienenfreundlich gestalten lassen. In der Zeit von 9.30 bis 14 Uhr präsentiert Imker Roland Roese, Teamleiter Ausbildung und Baukolonne Grünbetrieb, unter anderem Bienentränken und Bastelanleitungen für den heimischen Gebrauch. Beispielsweise wird auch der Teil eines Bienenvolkes im Glaskasten gezeigt und sogar echte Honigwaben stehen zum Anfassen zur Verfügung. Es gibt dabei wahrlich viel Wissenswertes zu erfahren rund um die Biene am Informationsstand im Wildpark.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 14:08