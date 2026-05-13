Ludwigshafen – Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke wird ab Freitag wieder geöffnet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Freitag, 15. Mai 2026, wird am späten Nachmittag die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke von der Yorckstraße in Fahrtrichtung Mannheim wieder für den Kraftverkehr geöffnet. Die Sperrung war notwendig, da der Einmündungsbereich für den Bau der Bleichstraßenkurve für ein neues Stadtbahn-Angebot und die neue Pendlerradroute angepasst wird.
Während der Sperrung wurde innerhalb von zwei Wochen der untere Straßenbereich umgebaut. Weiterhin wurde im Auffahrtsbereich der Pflasterstreifen ausgebessert, der Asphaltkeil abgebaut, die Stützwand instandgesetzt sowie neue Leuchtmittel in die Straßenlaternen eingesetzt.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 14:07