  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.05.2026, 13:31 Uhr

Ludwigshafen – Abriss des Würfelbunkers wird vorbereitet / Umbauarbeiten für Spange am Nordbrückenkopf haben begonnen / Bau der Bleichstraßen-kurve geht in die nächste Phase

>Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Abriss des Würfelbunkers wird weiterhin vorbereitet, die Abrissmethode steht nun fest. Vorgesehen ist, den Bunker Stück für Stück durch den Einsatz einer Fräse in Streifen zu schneiden und die gelockerten Betonteile mit Abbruchscheren zurückzubauen. Während dieser Arbeiten werden erneut Nebelkanonen und Wasserstrahler zum Einsatz kommen, um die Staubentwicklung so gering wie möglich zu halten. Bevor der konkrete Abbruch beginnen kann, muss noch nördlich des Bunkers eine Art Podest aus Erde aufgeschüttet werden, auf dem der Abrissbagger dann stehen kann.
Parallel dazu haben die Arbeiten an der sogenannten Spange, über die ab August der Verkehr sowohl Richtung Norden (Oppau/BASF) als auch Richtung Westen (A650/Bad Dürkheim) laufen wird, planmäßig begonnen. Dafür ist seit dem 11. Mai die Auffahrt auf die Hochstraße Nord von Oppau/BASF kommend in Fahrtrichtung A650/Bad Dürkheim bis voraussichtlich Ende Juni gesperrt. Hier wird in den kommenden Wochen die Fahrbahn verbreitert, um Platz für eine zweite Fahrspur und damit für den späteren Gegenverkehr einzurichten.
Damit auch während der Sperrung des Nordbrückenkopfes ab August die Rhein-Galerie für Kund*innen gut erreichbar bleibt, wird im nördlichen Bereich die Verkehrsführung auf der Rheinuferstraße umgebaut, die Verkehrsführung wird im Juni vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen einspurig sein.
Ebenfalls im Juni beginnt der Bau der provisorischen Rettungstrasse zwischen nördlicher Rhein-Galerie und Haveringallee für Rettungskräfte, Busse und Radverkehr. Dafür wird im Westen die Haveringallee zwischen Jaegerstraße und Europaplatz vorübergehend in nördliche Richtung zur Einbahnstraße. Der Busverkehr ist von der Maßnahme nicht betroffen. Am östlichen Ende der künftigen Trasse wird die Rheinuferstraße im Einfädelungsbereich der Abfahrt von der Hochstraße Nord auf die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Rhein-Galerie vorübergehend einspurig.
Über die jeweils genauen Termine werden Stadtverwaltung
und Bauprojektgesellschaft (BPG) in Pressemitteilungen,
im Internet, auf ihren Social-Media-Kanälen und per Newsticker jeweils zeitnah informieren. Das Informationsangebot
wird kontinuierlich aktualisiert, sobald es die eng
aufeinander abgestimmten Planungen zulassen.

Kanal im Hemshoftunnel wird ohne Vollsperrung erneuert
Die für Mai bekanntgegebene Vollsperrung des Hemshoftunnels für den Verkehr in Fahrtrichtung Hemshof/Friesenheim/Oppau aufgrund der Erneuerung eines beschädigten Entwässerungskanals wird entgegen der bisherigen Ankündigung nicht notwendig sein. Der betroffene Abschnitt des Kanals ist einbetoniert und von außen nur schwer zugänglich.

Daher soll dieser nun von innen und ohne Vollsperrung repariert werden. Eine Gefahr für den Verkehr durch den beschädigten Kanal besteht nicht. Die Umsetzung der Maßnahme ist in Planung, ein genauer Zeitpunkt steht derzeit noch nicht fest.

Hochstraße Süd: Bau der Bleichstraßenkurve geht in die nächste Phase
Anfang Juni beginnt im Bereich zwischen neuer Brücke an der Hochstraße Süd und der Konrad-Adenauer-Brücke die zweite Phase zum Bau der sogenannten Bleichstraßenkurve für ein verbessertes ÖPNV-Angebot und die neue Pendlerradroute. Dafür wird ab Juni für voraussichtlich zwei Monate die Durchfahrt von der Yorckstraße zum Berliner Platz für den Pkw- und Lkw- Verkehr gesperrt werden müssen.

Für eine verbesserte Verkehrsbeziehung zwischen Ludwigshafen und Mannheim sorgt ab Anfang Juni indes die Freigabe der Abfahrt zur Heinigstraße und der Auffahrt von der Saarlandstraße. Auch die Auffahrt von der Yorckstraße aus auf die Konrad-Adenauer-Brücke kann ab 15. Mai wieder genutzt werden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:31

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