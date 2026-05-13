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13.05.2026, 13:16 Uhr

Hoffenheim – TÜV Süd bestätigt Zero Waste Silber-Zertifizierung für die TSG

Logo TSG HoffenheimHoffenheim / Sinsheim / – Die TSG Hoffenheim untermauert ihre Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit. Als erster Zero-Waste-zertifizierter Fußballklub Europas wurde nun die Silber-Zertifizierung durch den TÜV Süd bestätigt – und die TSG nähert sich dabei nun dem „Gold-Status“.

Es ist der messbare Nachweis erfolgreicher Arbeit: An den beiden zentralen und überprüften Klub-Standorten, der PreZero Arena in Sinsheim und dem Trainingszentrum in Zuzenhausen, erreichte die TSG Hoffenheim eine Recycling-Quote von jeweils mehr als 90 Prozent (90,8% PreZero Arena, 96,7% Trainingszentrum). Damit erlangte die TSG im Mittel eine von TÜV Süd mit dem Silber-Status gemäß DIN Spec 91436 zertifizierte Quote in Höhe von 93,7 Prozent.

„Wir freuen uns sehr über die Bestätigung unserer ‚Road to Zero Waste‘“, sagt Melanie Fichtner, Geschäftsleiterin der TSG Hoffenheim. „Wir haben einen Bestwert der Recycling-Quote erzielt und waren bereits nah an dem höchsten Gold-Status, für den eine Quote von 95 Prozent notwendig ist. Auch wenn wir es in diesem Jahr noch nicht ganz erreicht haben: Die Silber-Zertifizierung bestärkt uns darin, diesen Weg konsequent weiter zu gehen“, sagt Fichtner.

„Die Silber-Zertifizierung im letzten Jahr war bereits ein starkes Signal. Diese Leistung langfristig zu bestätigen, funktioniert nur, wenn die Kreislaufwirtschaft fest im Geschäftsmodell verankert ist. Die TSG Hoffenheim übernimmt daher in der Bundesliga eine wichtige Vorreiterrolle. Damit ist der Klub ein Vorbild für weitere Profivereine sowie für Unternehmen“, sagt Marcus Sagitz, Geschäftsführer Marketing & Corporate Affairs PreZero International.

„Wir sind von den Bemühungen der TSG Hoffenheim mit ihren Partnern sehr beeindruckt und bestätigen, dass diese die hohen Anforderungen, die eine Zertifizierung mit dem Silber-Status neben der reinen Quote etwa im Bereich von Schulungen und Kommunikation mit sich bringt, in hohem Maße erfüllt“, ergänzt Torsten Gog, verantwortlicher Prüfer seitens TÜV Süd.

Die TSG unternimmt laufend weitere Maßnahmen für die ‚Vision Zero Waste‘, insbesondere die erfolgreiche Umstellung auf ein Mehrwegsystem auch für Speisen ist hervorzuheben. „Wir sehen, dass die zahlreichen Bemühungen greifen. Das gibt uns weiteren Antrieb, die noch fehlenden Prozentpunkte zu erreichen. Wir werden die nächste Saison dazu nutzen, weiter an den richtigen Stellschrauben zu drehen“, so Marco Hofmann, Projektleiter Zero Waste bei der TSG Hoffenheim.

Quelle: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:16

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