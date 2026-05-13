Frankenthal – Rathausplatz: Blumenzwiebeln aus Hochbeeten werden verteilt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Dienstag, 26. Mai werden die Hochbeete mit den diesjährigen Blumenzwiebeln auf dem Rathausplatz abgeräumt. Bürger können sich an diesem Tag die Zwiebeln von 8 bis 15 Uhr kostenlos für den eigenen Gebrauch abholen.

Die diesjährigen Hauptblütenfarben waren gelb, weiß, rosa und es wurden fast ausschließlich Narzissen gesetzt. Bürger werden gebeten, geeignetes Transportmaterial für die Pflanzen selbst mitzubringen.

Neubepflanzung nach dem Strohhutfest

Im direkten Anschluss an das Strohhutfest werden die Hochbeete am Rathausplatz, am Café Ideal und am Wormser Tor mit einjährigen Sommerblumen bepflanzt. Prägend für die Beete sind in diesem Jahr verschiedene blühende Dahlien in rosa und bordeauxrot. Ebenfalls Gräser, Salbei, Sonnenhut und Eisenkraut ist in den Beeten zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:26