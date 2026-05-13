Frankenthal – Pre-Opening im StrandBad: Sponsoren unterstützen Weiterentwicklung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim heutigen Pre-Opening im StrandBad Frankenthal informierten Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer sowie die Geschäftsführung der Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft, Karmen Strahonja und Volkmar Langefeld, Vertreterinnen und Vertreter der Medien sowie anwesende Sponsoren über die aktuellen Entwicklungen der Frankenthaler Bäderlandschaft.

Ein Schwerpunkt lag auf den jüngsten Investitionen: Bereits 2025 wurde der neue Wassersportbereich „Sportspark Wibit“ eröffnet, der in diesem Jahr durch die Attraktion „Wibit Wave“ erweitert wurde. Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere Verbesserungen und Detailmaßnahmen im StrandBad umgesetzt, die zur weiteren Steigerung der Aufenthaltsqualität beitragen.

Gemeinsam für das StrandBad

Mit der neuen Plattform www.unser-strandbad.de setzt die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft auf bürgerschaftliches Engagement und neue Partnerschaften. Die Internetseite bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich als Sponsor aktiv in die Weiterentwicklung des StrandBads einzubringen.

Die ersten Unterstützer konnten bereits gewonnen werden. Oberbürgermeister Dr. Meyer sowie die Geschäftsführung dankten den Sponsoren ausdrücklich für ihr Engagement. „Durch diese Unterstützung können wir das StrandBad weiter aufwerten und für alle Besucherinnen und Besucher noch attraktiver gestalten“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.



Zu den ersten Partnern zählen die Unternehmen Senteg, DBA (Deutsche Bauwert) sowie das Immobilienbüro Schilder, die im Rahmen des Pre-Openings die Gelegenheit nutzten, das Gelände vor der offiziellen Eröffnung in Ruhe zu besichtigen.

Die offizielle Eröffnung der StrandBad-Saison 2026 findet am Donnerstag, 14. Mai 2026, um 11 Uhr statt.

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 20:29