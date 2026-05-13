Edenkoben – Riskantes Überholmanöver wegen Katzenmedizin führt zu Ermittlungsverfahren

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Wegen einer gravierenden Verkehrsgefährdung erstattete ein Verkehrsteilnehmer gestern Abend (12.05.2026, kurz vor 18:00 Uhr) Anzeige gegen einen 48-jährigen Autofahrer. Dieser hatte auf der L 516 bei Edenkoben trotz eines bestehenden Überholverbots drei Fahrzeuge überholt. Der entgegenkommende Mitteiler musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Edenkoben konnte das Fahrzeug kurz darauf im Stadtgebiet stoppen. Als Rechtfertigung für seine riskante und uneinsichtige Fahrweise gab der Mann an, er habe sich auf dem Weg befunden, um dringend benötigte Medikamente für seine Katze zu beschaffen. Gegen den 48-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Edenkoben sucht nun nach den Fahrern der beiden anderen Fahrzeuge, die ebenfalls durch das Manöver des Beschuldigten gefährdet wurden. Diese sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle:

Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 13. Mai 2026, 13:18