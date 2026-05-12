Weinheim – Eine Nachtschicht für den ZOB

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Hauptbahnhof ist eine Visitenkarte Weinheims. Seit einiger Zeit, anfangs
zu den Heimattagen, treffen sich Vertreter der Deutschen Bahn und der Stadt Weinheim in
regelmäßigen Abständen, um Verbesserungen des Erscheinungsbildes des Bahnhofs und
seines Umfelds zu besprechen.
Es geht dabei unter anderem um Reinigungsintervalle,
Service-Verbesserungen und die Beseitigung von Schmutz und Vandalismusschäden.
Dabei werden unter anderem Aktionstage festgelegt, an denen Mitarbeiter der Bahn und
der Stadt konzertierte Großreinigungen vornehmen. Am Dienstag, 12. Mai,
beziehungsweise in der Nach zuvor war es nun wieder soweit. Wie die Heinzelmännchen
rückten Leute an, um mit Besen, Wasserschläuchen, Hochdruckreinigern und
Kehrmaschinen den Bahnhof und das Umfeld zu reinigen.
Die Stadt ist nicht für den Bahnhof und das Bahngelände zuständig, allerdings für das
Umfeld und den Zentralen Omnibusbahnhof ZOB. Dort rückte die Stadtreinigung des
Bauhofs in der Nacht an, um allen Schmutz zu beseitigen. Die nachtschlafende Stunde
wurde deshalb gewählt, weil die Arbeiten mit dem Beginn des Busverkehrs am frühen
Morgen abgeschlossen sein mussten. Als die ersten Menschen in den Bus einstiegen,
blitzte der ZOB frisch geputzt.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:38