Weinheim – Eine Nachtschicht für den ZOB



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Hauptbahnhof ist eine Visitenkarte Weinheims. Seit einiger Zeit, anfangs

zu den Heimattagen, treffen sich Vertreter der Deutschen Bahn und der Stadt Weinheim in

regelmäßigen Abständen, um Verbesserungen des Erscheinungsbildes des Bahnhofs und

seines Umfelds zu besprechen.

Es geht dabei unter anderem um Reinigungsintervalle,

Service-Verbesserungen und die Beseitigung von Schmutz und Vandalismusschäden.

Dabei werden unter anderem Aktionstage festgelegt, an denen Mitarbeiter der Bahn und

der Stadt konzertierte Großreinigungen vornehmen. Am Dienstag, 12. Mai,

beziehungsweise in der Nach zuvor war es nun wieder soweit. Wie die Heinzelmännchen

rückten Leute an, um mit Besen, Wasserschläuchen, Hochdruckreinigern und

Kehrmaschinen den Bahnhof und das Umfeld zu reinigen.

Die Stadt ist nicht für den Bahnhof und das Bahngelände zuständig, allerdings für das

Umfeld und den Zentralen Omnibusbahnhof ZOB. Dort rückte die Stadtreinigung des

Bauhofs in der Nacht an, um allen Schmutz zu beseitigen. Die nachtschlafende Stunde

wurde deshalb gewählt, weil die Arbeiten mit dem Beginn des Busverkehrs am frühen

Morgen abgeschlossen sein mussten. Als die ersten Menschen in den Bus einstiegen,

blitzte der ZOB frisch geputzt.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:38