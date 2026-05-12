Weinheim – Auch Weinheim radelt wieder

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis vom 14. Juni bis 4. Juli – Preise für die
besten Teams zu gewinnen – Jetzt anmelden
Weinheim ist natürlich auch wieder dabei bei der Stadtradeln-Aktion, dieses
Jahr vom 14. Juni bis 4. Juli, gemeinsam mit allen weiteren 53 Kommunen im Rhein-
Neckar-Kreis. In diesen drei Wochen treten wieder Menschen im ganzen Landkreis in die
Pedale, um möglichst viele Kilometer CO 2 -frei mit dem Rad zurückzulegen – auf dem Weg
zur Arbeit, zur Schule zum Einkaufen oder in der Freizeit, als Team oder Einzelperson.
Besonders die Weinheimer Schulen zeigen hier immer großen Einsatz, aber auch Vereine
und Firmen am Ort sowie die politischen Gremien stellen jedes Jahr ihre Teams zum
Kilometer sammeln auf. Gemeinsam mit ihren kommunalen Akteuren lag die
Zweiburgenstadt jetzt schon sieben Mal an der Spitze im kreisweiten Vergleich. Jetzt ist
alles bereit für die nächste Runde. Die Anmeldung zum Stadtradeln in Weinheim 2026
steht bereits offen unter www.stadtradeln.de/weinheim.
Auch Erster Bürgermeister Andreas Buske motiviert die Radelnden, sich wieder in den
Sattel zu schwingen. Stadtradeln sei, und das zeige sich auch aus den vergangenen
Jahren, eine großartige Gelegenheit, um gemeinsam für umweltfreundliche Mobilität, die
eigene Gesundheit und ein lebenswertes Weinheim einzustehen. Das Fahrrad würde
außerdem als zeitgemäßes Fortbewegungsmittel gestärkt. In einer starken Beteiligung
sieht er auch ein gesellschaftliches Statement im Zuge der aktuellen Aufstellung der
kommunalen Mobilitätsplanung und konkret dem geplanten Radschnellweg.
Mitradeln lohnt sich
Wie in den vergangenen Jahren werden in Weinheim auch in diesem Jahr wieder Preise
vergeben. Für Schulen- und Schulklassen, Vereine sowie für das beste der „sonstigen“
Weinheimer Teams lobt die Stadt eigene Preise aus. Unter allen teilnehmenden
Radlerinnen und Radlern werden außerdem weitere Preise ausgelost. „Wer für ein
gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, kann nicht nur Preise gewinnen, sondern stärkt auch
die Gemeinschaft, die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima“, wirbt Luzia
Teinert, die im Team des kommunalen Klimaschutzmanagements für das Stadtradeln
zuständig ist.
Die Radelnden können über die Aktionswebseite Unterteams etwa für verschiedene
Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander
antreten. Die Koordination und Organisation in Weinheim laufen bei Luzia Teinert
(l.teinert@weinheim.de, Telefon 06201 82 574) zusammen. Alle Informationen zur
Registrierung, Ergebnisse und vieles mehr gibt es ebenfalls direkt unter
www.stadtradeln.de/weinheim.
Vorbereitung an Schulen
Beim Projekttag „Radpflege“ aus dem verkehrspädagogischen Angebot des ADFC Rhein
Neckar machen Schülerinnen und Schüler selbst unter Anleitung das eigene Fahrrad fit.
Beim Werner-Heisenberg-Gymnasiums und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim war
der Allgemeine Deutsche Fahrraclub bereits vor Ort. Die Schülerinnen und Schüler haben
gelernt, wie man die Fahrradkette richtig reinigt und ölt, wie viel Luft es auf den Reifen
braucht und was sonst noch für ein angenehmes und sicheres Fahrradfahren wichtig ist.
Live-Tracken über die App
Mit der kostenfreien App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten
Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der
Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen.
Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich
gegenseitig anfeuern. Alle Informationen zur App gibt es unter www.stadtradeln.de/app.
Begleitende Veranstaltungen vor Ort
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einiges Rund ums Fahrrad zu erleben im Zeitraum der
Stadtradeln-Kampagne. Zum Auftakt bietet der ADFC am Sonntag, 14. Juni, eine Radtour
entlang der Trasse des Radschnellwegs nach Mannheim und zurück an, Treffpunkt ist um
10 Uhr am Hauptbahnhof Weinheim. Am Sonntag, 28. Juni, organisiert die TSG Weinheim
von 10 Uhr bis 17 Uhr wieder einen Fahrradtag, diesmal zentral auf dem Dürreplatz. Dabei
werden unterschiedliche Aktionen rund ums Fahrrad angeboten – wie ein Radparcours,
eine Rad-Reparatur-Station oder eine Radcodierung. Im mobilen Museum des deutschen
Fahrradmuseums ist Fahrradgeschichte zu erleben; die Besucher können Ausprobierräder
entdecken. Auch für Essen und Getränke ist gesorgt.
Im gesamten Zeitraum des Stadtradelns sind in Weinheim weitere Aktionen und
Radtouren geplant. Aktuelle Informationen zur Aktion in Weinheim können immer aktuell
unter www.weinheim.de/stadtradeln eingesehen werden.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:00