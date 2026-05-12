Weinheim – Auch Weinheim radelt wieder



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis vom 14. Juni bis 4. Juli – Preise für die

besten Teams zu gewinnen – Jetzt anmelden

Weinheim ist natürlich auch wieder dabei bei der Stadtradeln-Aktion, dieses

Jahr vom 14. Juni bis 4. Juli, gemeinsam mit allen weiteren 53 Kommunen im Rhein-

Neckar-Kreis. In diesen drei Wochen treten wieder Menschen im ganzen Landkreis in die

Pedale, um möglichst viele Kilometer CO 2 -frei mit dem Rad zurückzulegen – auf dem Weg

zur Arbeit, zur Schule zum Einkaufen oder in der Freizeit, als Team oder Einzelperson.

Besonders die Weinheimer Schulen zeigen hier immer großen Einsatz, aber auch Vereine

und Firmen am Ort sowie die politischen Gremien stellen jedes Jahr ihre Teams zum

Kilometer sammeln auf. Gemeinsam mit ihren kommunalen Akteuren lag die

Zweiburgenstadt jetzt schon sieben Mal an der Spitze im kreisweiten Vergleich. Jetzt ist

alles bereit für die nächste Runde. Die Anmeldung zum Stadtradeln in Weinheim 2026

steht bereits offen unter www.stadtradeln.de/weinheim.

Auch Erster Bürgermeister Andreas Buske motiviert die Radelnden, sich wieder in den

Sattel zu schwingen. Stadtradeln sei, und das zeige sich auch aus den vergangenen

Jahren, eine großartige Gelegenheit, um gemeinsam für umweltfreundliche Mobilität, die

eigene Gesundheit und ein lebenswertes Weinheim einzustehen. Das Fahrrad würde

außerdem als zeitgemäßes Fortbewegungsmittel gestärkt. In einer starken Beteiligung

sieht er auch ein gesellschaftliches Statement im Zuge der aktuellen Aufstellung der

kommunalen Mobilitätsplanung und konkret dem geplanten Radschnellweg.

Mitradeln lohnt sich

Wie in den vergangenen Jahren werden in Weinheim auch in diesem Jahr wieder Preise

vergeben. Für Schulen- und Schulklassen, Vereine sowie für das beste der „sonstigen“

Weinheimer Teams lobt die Stadt eigene Preise aus. Unter allen teilnehmenden

Radlerinnen und Radlern werden außerdem weitere Preise ausgelost. „Wer für ein

gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, kann nicht nur Preise gewinnen, sondern stärkt auch

die Gemeinschaft, die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima“, wirbt Luzia

Teinert, die im Team des kommunalen Klimaschutzmanagements für das Stadtradeln

zuständig ist.

Die Radelnden können über die Aktionswebseite Unterteams etwa für verschiedene

Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander

antreten. Die Koordination und Organisation in Weinheim laufen bei Luzia Teinert

(l.teinert@weinheim.de, Telefon 06201 82 574) zusammen. Alle Informationen zur

Registrierung, Ergebnisse und vieles mehr gibt es ebenfalls direkt unter

www.stadtradeln.de/weinheim.

Vorbereitung an Schulen

Beim Projekttag „Radpflege“ aus dem verkehrspädagogischen Angebot des ADFC Rhein

Neckar machen Schülerinnen und Schüler selbst unter Anleitung das eigene Fahrrad fit.

Beim Werner-Heisenberg-Gymnasiums und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim war

der Allgemeine Deutsche Fahrraclub bereits vor Ort. Die Schülerinnen und Schüler haben

gelernt, wie man die Fahrradkette richtig reinigt und ölt, wie viel Luft es auf den Reifen

braucht und was sonst noch für ein angenehmes und sicheres Fahrradfahren wichtig ist.

Live-Tracken über die App

Mit der kostenfreien App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten

Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der

Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen.

Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich

gegenseitig anfeuern. Alle Informationen zur App gibt es unter www.stadtradeln.de/app.

Begleitende Veranstaltungen vor Ort

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einiges Rund ums Fahrrad zu erleben im Zeitraum der

Stadtradeln-Kampagne. Zum Auftakt bietet der ADFC am Sonntag, 14. Juni, eine Radtour

entlang der Trasse des Radschnellwegs nach Mannheim und zurück an, Treffpunkt ist um

10 Uhr am Hauptbahnhof Weinheim. Am Sonntag, 28. Juni, organisiert die TSG Weinheim

von 10 Uhr bis 17 Uhr wieder einen Fahrradtag, diesmal zentral auf dem Dürreplatz. Dabei

werden unterschiedliche Aktionen rund ums Fahrrad angeboten – wie ein Radparcours,

eine Rad-Reparatur-Station oder eine Radcodierung. Im mobilen Museum des deutschen

Fahrradmuseums ist Fahrradgeschichte zu erleben; die Besucher können Ausprobierräder

entdecken. Auch für Essen und Getränke ist gesorgt.

Im gesamten Zeitraum des Stadtradelns sind in Weinheim weitere Aktionen und

Radtouren geplant. Aktuelle Informationen zur Aktion in Weinheim können immer aktuell

unter www.weinheim.de/stadtradeln eingesehen werden.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:00