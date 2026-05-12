Walldorf / Heidelberg / Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Dramatische Szenen in den frühen Morgenstunden des Dienstags in Walldorf: Bei einer Verkehrskontrolle kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, bei dem ein 20-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen laufen derzeit unter Leitung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollten Beamte des Polizeipräsidium Mannheim einen Autofahrer in Walldorf kontrollieren. Als der 20-Jährige den Streifenwagen bemerkte, soll er plötzlich stark beschleunigt haben und mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet sein.

Im Bereich der Hauptstraße musste das Fahrzeug schließlich verkehrsbedingt anhalten. Laut den bisherigen Ermittlungen stieg der Mann anschließend mit einem Messer in der Hand aus seinem Fahrzeug aus. Die Polizeibeamten versuchten daraufhin zunächst mit Pfefferspray sowie zwei Warnschüssen, den Mann zum Fallenlassen des Messers zu bewegen.

Der 20-Jährige soll der Aufforderung jedoch nicht nachgekommen sein. Stattdessen sei er unvermittelt zügig auf die Einsatzkräfte zugegangen. Die Beamten gaben daraufhin mehrere Schüsse ab, da sie nach eigenen Angaben befürchteten, durch den Mann mit dem Messer verletzt zu werden.

Der 20-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit medizinisch behandelt wird.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen. Nach Angaben der Behörden sollen nun insbesondere Bodycam-Aufnahmen ausgewertet werden, um den Ablauf des Einsatzes detailliert zu rekonstruieren.

Weitere Informationen konnten die Ermittlungsbehörden aufgrund der laufenden Untersuchungen bislang nicht mitteilen.

Quelle: Gemeinsame Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Heidelberg und LKA Baden-Württemberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 11:44