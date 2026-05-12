Wald-Michelbach – Natur, Kultur und Genuss im Überwald

Wald-Michelbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Unterwegs mit den Geopark vor-Ort-Begleitern im Überwald

Der Überwald mit seiner zentralen Lage im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald ist eine beliebte

Wanderregion zwischen den beiden Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar. Unvergessliche

Naturerlebnisse garantieren sattgrüne Streuobstwiesen, klare Bachläufe, herrliche

Wälder und Höhenzüge mit eindrucksvollen Aussichten.

Auf über 1000 km markierten Wanderwegen finden Naturliebhaber genügend Platz zum Aus- und

Entspannen. Die Überwälder Geopark vor-Ort-Begleiter laden zu verschiedenen Thementouren

ein, die Region und ihre Lieblingsplätze gemeinsam zu erkunden. Auch für die inzwischen etab-

lierten und beliebten Themenreihe „Schlappe & Schlemme“ haben sie sich einige neue Angebote

einfallen lassen. Unter fachkundiger Führung erleben die Teilnehmenden die Region aus einer

besonderen Perspektive und verbinden Bewegung, Landschaftserlebnis sowie regionale Gastronomie.

Bereits am 17. Mai 2026 um 14.00 Uhr nehmen Trudl Wittmann und Christine Röder ihre Gäste mit auf eine Führung von Ober-Abtsteinach bis zum Lichtenklinger Hof. Die beiden Geopark vor-Ort-Begleiterinnen sind in der höchsten Überwald-Gemeinde beheimatet und wissen nicht

nur Fundiertes zur regionalen Historie zu berichten, sondern lassen die Besucher während der

Tour zum Lichtenklinger Hof und vorbei an der Steinernen Bank auch in die Welt der Sagen

und Mythen eintauchen.

Dauer der Führung ca. 3,5 Stunden.

Anmeldung unter Tel. 06207-1513 oder 06207-1089

Auch Reservierungen für die Draisinenfahrt mit Lichtbildvortrag im Tunnel am 30.05.2026 ab

18.00 Uhr sind noch möglich. Geopark vor-Ort-Begleiter und Heimatforscher Andreas Arnold

nimmt seine Gäste mit auf eine spannende Zeitreise durch die Historie der ehemaligen Über-

waldbahn. Als Sohn des letzten Schaffners der Bahn weiß er sowohl Informatives als auch lus-

tige Anekdoten kurzweilig zu berichten.

Dauer ca. 1,5 Stunden, Preis von 12.00 € p.P ist in bar beim Schaffner zu entrichten

Anmeldungen unter info@ueberwald.eu, 06207 94240

Zu seiner monatlichen Runde durch die Gassen Wald-Michelbachs lädt der Nachtwächter Andreas

Arnold am Freitag, 12. Juni um 20.00 Uhr ein. Unterwegs lauschen die Teilnehmer seinen Anekdo-

ten, mit denen er Historisches geschickt mit Lustigem spickt – das wird gewiss spannend. Der ca. 90-

minütige Rundgang beginnt am Einhaus in der Hofwiese in Wald-Michelbach. Kosten: 6,00 € p.P.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher ist eine Anmeldung erforderlich unter 0 62 07-94 24-0 oder

info@ueberwald.eu (bis Freitag 12.00 Uhr).

Da das historische Backhaus bereits für den am folgenden Samstag, 13. Juni von 10.00 bis 13.00

Uhr stattfindenden Backtag eingeheizt wird, besteht freitags abends die Möglichkeit, ab 18.30 Uhr dort

einen kleinen Imbiss zu verzehren und so den Abend gemütlich zu beginnen. Der Überwälder Muse-

ums- und Kulturverein und die Landfrauen bieten dann unter dem Motto „Brot & Woi“ frisch geba-

ckenes Brot mit Hausmacher Wurst, Kochkäse sowie Getränke (gegen Entgelt) an.

NEU! Samstag, 13. Juni 2026, 18.00 Uhr, Kulinarische Nachtwächterführung in Wald-

Michelbach

Der ehemalige Nachtwächter Theo Reichert kehrt für diese Tour aus seinem Ruhestand zurück

und wird mit seinen Gästen durch die Gassen Wald-Michelbachs schlendern.

Da die Führung im Rahmen der Themenreihe Schlappe & Schlemme stattfindet, darf natürlich

der kulinarische Genuss nicht fehlen: beginnend mit einem Aperitif bei Nicole’s Café warten

zum Abschluss griechische Spezialitäten im (neuen) Restaurant Akropolis!

Preis pro Teilnehmer: 49,00 €, zahlbar im Voraus. Aufgrund limitierter Teilnehmerzahl ist eine

Anmeldung daher erforderlich bei Zukunftsoffensive Überwald, Tel. 0 62 07/94 24 26 oder in-

fo@ueberwald.eu

NEU! Sonntag, 21. Juni 2026, 14.00 Uhr „Waldbaden im Jahreskreis“ Anne Schlosser lädt zu

ihrer geführten Tour „Waldbaden“ ein. Durch das Waldbaden mit bewusstem Verweilen, Acht-

samkeitsübungen und dem Einsatz aller Sinne werden Stress abgebaut, das Immunsystem ge-

stärkt, der Blutdruck gesenkt und allgemein das Wohlbefinden gesteigert.

Die geführte Tour dauert ca. 2-3 Stunden und führt durch das idyllische Quellgebiet Gassbachtal.

Es wird gebeten, auf geeignete Kleidung zu achten, eine wasserdichte Unterlage und ein Hand-

tuch (ggf. für eine Kneippanwendung) mitzubringen.

Die Teilnahme ist kostenfrei; Spenden sind willkommen.

Anmeldung unter 0157-54996823 oder annevaleska@web.de

Weitere Termine sind vorgesehen für Sonntag, 09.08. und 20.09.2026.

NEU! Samstag, 27. Juni 2026, 14.00 Uhr „Historische Mühlentour durch das Ulfenbachtal“

Ausgehend vom Grasellenbacher Ortsteil Wahlen führt die Tour mit Geopark vor-Ort-Begleiter

Friedel Sattler im Rahmen der Themenreihe „Schlappe & Schlemme“ zunächst durch das be-

sondere Randgebiet des kleinen Ortes und anschließend zur Heckenmühle. Dort werden im

Rahmen einer Führung durch das historische, seit 1996 stillgelegte Mühlengebäude die moder-

nen, energietechnischen Anlagen wie Wasserrad, Photovoltaikanlage, Pelletkessel, solare Wär-

megewinnung und Elektrofahrzeuge besichtigt. Die Eigentümerfamilie Schumacher bewirtet die

Teilnehmer mit Kaffee und Kuchen, ehe der Rückweg nach Wahlen angetreten wird.

Unterwegs erfahren die Wanderer Wissenswertes sowohl über die geologischen Besonderheiten

der Region als auch die Arbeits- und Lebensbedingungen früherer Zeiten. Den Abschluss bildet

die Einkehrrast im Restaurant Burg Waldau.

Preis pro Teilnehmer: 49,00 €, zahlbar im Voraus. Aufgrund limitierter Teilnehmerzahl ist eine

Anmeldung erforderlich bei Zukunftsoffensive Überwald, Tel. 0 62 07/94 24 26 oder in-

fo@ueberwald.eu

Sonntag, 02. August 2026, 09.30 Uhr, „Waldlehrpfad-Wanderung“ Jürgen Wolf führt durch

das herrliche Naturschutzgebiet Dürr-Ellenbacher Tal u. idyllisch gelegene Himmelreich. Entlang

Deutschlands erstem Wald-Lehrpfad entdecken die Wanderer die Vielfalt eines der schönsten

ursprünglichen Bachtäler des Odenwaldes. Anlässlich des 65-jährigen Jubiläums des Waldlehr-

pfades 2022 wurden die Beschilderungen künstlerisch restauriert. Der vor-Ort-Begleiter informiert

über Flora und Fauna, über Waldbau, Schäden durch Rotwild und Rehe sowie die frühere Ge-

winnung von Eichenlohe, und Holzkohle, Flachs- u. Hanfverarbeitung.

Aufgrund limitierter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung daher erforderlich bei Zukunftsoffensive

Überwald, Tel. 0 62 07/94 24 26 oder info@ueberwald.eu (sowie Tel. 06207-5856 bis Freitag

19.00 Uhr).

Schulklassen u. Gruppen auf Anfrage. Treffp: Naturparkplatz Oberschönmattenwag/ Raubacher

Weg, an der Brücke links. Kosten: 3,00 €

Quelle: Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ)

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:29