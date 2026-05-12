Speyer – Erster Speyerer Gesundheitstag am 30. Mai 2026 im Domgarten bündelt Gesundheitsangebote

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 30. Mai 2026, verwandelt sich der Speyerer Domgarten von 11 bis 17 Uhr in eine lebendige Gesundheits-Oase im Herzen der Stadt. Unter dem Motto „Speyer bewegt Dich!“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein kostenfreies Angebot mit vielfältigen Impulsen rund um Bewegung, Gesundheit, Prävention und Wohlbefinden.

Die Veranstaltung wurde gestern in einem Pressegespräch von den gemeinsamen Organisatoren vorgestellt: der Stadt Speyer, der PVM Versorgungsmanagement GmbH mit Stefanie Barth-Spiekermann und Dr. Clemens Spiekermann aus der Geschäftsleitung sowie Abenteuer erleben mit Geschäftsführer Philipp Kabs.

Mit dem ersten Speyerer Gesundheitstag wird ein neues, übergreifendes Format geschaffen, das bislang getrennt organisierte Angebote zusammenführt: Das Ärzte-Netzwerk PRAVO hat den Gesundheitstag im Domgarten über sechs Jahre hinweg mit zahlreichen Mitmach-Stationen, Beratungsangeboten und Aktionen etabliert. Auch das Netzwerk „Betriebliche Gesundheitsförderung Speyer e. V.“ sowie die Psychiatriekoordination des Rhein-Pfalz-Kreises haben in den vergangenen Jahren eigenständige Gesundheitstage mit Vorträgen, Workshops und Gesundheitsimpulsen durchgeführt und bilden nun gemeinsam die Grundlage des neuen Formats.

Bestehende Strukturen und Ansätze werden dabei bewusst gebündelt und weiterentwickelt. Ziel ist es, körperliche und mentale Gesundheit gleichermaßen in den Blick zu nehmen und niedrigschwellige, alltagsnahe Impulse für unterschiedliche Lebensbereiche zu setzen – vom Arbeitsalltag bis hin zur Freizeitgestaltung. Gesundheit wird dabei als zentrales Element der Stadtgesellschaft verstanden, mit dem Anspruch, Speyer als lebenswerten Raum für gesundes Aufwachsen, Leben, Arbeiten und Älterwerden weiterzuentwickeln.

„Gesundheit ist unser wertvollstes Gut, sie bildet die Grundlage für persönliches Wohlbefinden ebenso wie für die tägliche Arbeit in unserer Stadtverwaltung und im gesellschaftlichen Miteinander“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Der Speyerer Gesundheitstag macht diese Haltung sichtbar und stärkt Gesundheitsförderung als gemeinsame Aufgabe in der Stadtgesellschaft.“

Bürgermeister und Gesundheitsdezernent Prof. Dr. Alexander Schubert ergänzt: „Wir wollen Gesundheit niedrigschwellig erlebbar machen: ohne Hürden, ohne Kosten und mit viel Gelegenheit zum Mitmachen. Der Gesundheitstag zeigt, dass gesundes Leben ganz praktisch im Alltag beginnen kann – für Kinder, Jugendliche, Familien und ältere Menschen gleichermaßen.“

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielseitiges und kostenfreies Angebot für Jung und Alt. Neben Mitmach- und Informationsangeboten für die ganze Familie wird es in diesem Jahr auch ein Programm für Kinder geben. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an alle Generationen und soll Gesundheit einfach zugänglich und unmittelbar erlebbar machen.

Auch das kulinarische Konzept folgt diesem Ansatz. Statt klassischer Grillangebote gibt es in diesem Jahr eine gesündere Catering-Alternative mit ofenfrischen Kartoffeln, verschiedenen Toppings und Dips, Veggie-Burgern und -Hotdogs, frisch zubereiteten Champignons sowie Obstbechern mit frischem Obst. Damit wird Gesundheitsförderung auch in der Verpflegung sichtbar.

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm rundet den Tag ab. Geplant sind Auftritte von Tanztreff Thiele, der BigBand Dometown der städtischen Musikschule, dem TSV Speyer (Kinderturnen und Tanzen) sowie der Monkey Dance Company. Zusätzlich wird es erneut eine Tombola mit attraktiven Gewinnen geben.

Mit dem ersten Speyerer Gesundheitstag entsteht damit ein zukunftsweisendes Format, das bestehende Angebote zusammenführt und Gesundheitsförderung als gemeinschaftliche Aufgabe versteht. Ziel ist es, diese nachhaltig in der Stadt zu verankern und für Beschäftigte, Familien und alle Interessierten erlebbar zu machen.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:26