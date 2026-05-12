Schwetzingen – Die Schwetzinger Schlossnacht mit großem Synchron-Feuerwerk



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der SCHWETZINGER SCHLOSSNACHT 2026 steht die wunderschöne Schwetzinger Residenz am 27. Juni im Mittelpunkt des Veranstaltungshighlights des kommenden Sommers.

Eine Schloss-Nacht im Festlichen Rahmen unter totaler farblicher Illumination der gesamten Schlossfassade. Geboten wird eine Opern-Gala des Nationaltheaters Mannheim, sowie dem Orchester und den Solisten des Nationaltheaters. Es dirigiert stellvertretende Generalmusikdirektor Janis Liepins die schönsten Kompositionen aus der Welt der Oper, dargeboten unter dem nächtlichen Himmel der Stadt. Das anschliessende und die Veranstaltung krönende Abschlussfeuerwerk ist mehr als ein gewöhnliches Höhenfeuerwerk.

Nach dem Vorbild englischer Königshöfe entspricht die gesamte Boden- und Luftpyrotechnik einer partiturgerechten Abfeuerung, wie sie die Region in dieser Form noch nicht gesehen hat. Wasserfälle aus Feuer, Blitze, Installationen auf der Erde, an den Springbrunnen und am Gebäude ergänzen auf wirkungsvolle Weise das Höhenspektakel und die Gesamtillumination des Schlosses, wenn das Feuerwerk synchron zur mitreißenden und live gespielten Konzertmusik abgefeuert werden wird. Hierfür konnte der international renomierte Pyrokünstler Renzo Cargnelutti gewonnen werden, der mit seinen Feuerinstallationen bereits bei den „Ludwigsburger Schlossfestspielen“ zehntausende Besucher in staunende Begeisterung versetzt. „Für Schwetzingen werde ich mir ganz besondere Höhepunkte ausdenken“, so der Künstler „da dieses Schloss mit seinem Garten zu den schönsten Anlagen in ganz Europa gehört“.

Im Schwetzinger Schlossgarten wird er kilometerweise Kabel verlegen, Funkstrecken einrichten und dafür Sorge tragen, dass die Besucher eine Feuerwerkinstallation der Superlative erleben dürfen. Für die Rasenflächen hinter der Bestuhlung wird es günstige Picknick-Karten zu kaufen geben. Die Picknick-Gäste dürfen sich selbst versorgen. Der schönste Tisch, bzw. der schönste Platz wird von einer Jury prämiert werden.

Die Veranstalter freuen sich über einfallsreiche Arrangements und auffällige Kleidung. Abonnenten des Nationaltheaters Mannheim erhalten an der Theaterkasse/Goetheplatz rabattierte Eintrittskarten zu kaufen. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, an der Theaterkasse/Goetheplatz, sowie telefonisch unter 01806-570070 oder 0621-1680150, sowie im Internet unter www.schlossinflammen.de

Quelle: YELLOW CONCERTS GmbH

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:46