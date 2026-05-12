Schifferstadt – Bis 2. Juni: Antragstellung Schulbuchausleihe möglich

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Kinder, die ab dem kommenden Schuljahr 2026/2027 eine allgemeinbildende Schule besuchen,
können an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen. Um sich dafür online im Internet
anzumelden, haben alle Eltern bereits einen Brief mit den notwendigen Zugangsdaten über die
Schulen erhalten.
Das Internetportal ist bis einschließlich 02.06.2026 geöffnet. Mit den entsprechenden Zugangsdaten
können sich alle, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen wollen, dort registrieren. Die Teilnahme
ist freiwillig.
Sofern bereits ein Antrag auf Gewährung von Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Schulbuchausleihe)
bewilligt wurde, ist eine Anmeldung im Online-Portal nicht mehr erforderlich. Die Bestellung der
Schulbücher wird vom Schulträger durchgeführt.
Eine Anmeldung/Freischaltung löst noch keine Bestellung aus. Dies sind zwei unterschiedliche
Schritte. Bitte achten Sie darauf, dass eine verbindliche Bestellung durchgeführt wurde. Wir bitten
um unbedingte Einhaltung des Anmeldezeitraums, da das Online-Portal verspätete Anmeldungen
nicht mehr zulässt und nachträgliche Freischaltungen ausgeschlossen sind.
Ebenso wird empfohlen die Bestellung im Internet-Portal durchzuführen, auch wenn noch keine
eindeutige Entscheidung über einen eventuellen Schulwechsel bzw. eine Versetzung des Kindes
getroffen werden kann, da eine nachträgliche Freischaltung in diesem Fall ebenso ausgeschlossen ist.
Spätere Änderungen werden berücksichtigt.
In dem Portal hinterlegen die Eltern ihre Kontodaten. Vom hinterlegten Bankkonto wird dann die
Leihgebühr am 01.11.2026 abgebucht.
Für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen wenden sich Eltern bei Rückfragen bitte an die
Stadtverwaltung Schifferstadt.
Für Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus & Fachoberschule und des Paul-von-Denis
Gymnasiums wenden sich Eltern bei Rückfragen bitte an die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis.
Bezüglich des Ablaufes der Rücknahme der Schulbücher vom Schuljahr 2025/26 und der Ausgabe der
neuen Schulbücher für das Schuljahr 2026/27 erhalten die Eltern noch nähere Informationen von der
Schule.
Weitere Informationen rund um das Thema Schulbuchausleihe gibt es im Internet unter
https://bildung.rlp.de/lmf/
Text: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:17