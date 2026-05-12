Schifferstadt – Bis 2. Juni: Antragstellung Schulbuchausleihe möglich

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Kinder, die ab dem kommenden Schuljahr 2026/2027 eine allgemeinbildende Schule besuchen,

können an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen. Um sich dafür online im Internet

anzumelden, haben alle Eltern bereits einen Brief mit den notwendigen Zugangsdaten über die

Schulen erhalten.

Das Internetportal ist bis einschließlich 02.06.2026 geöffnet. Mit den entsprechenden Zugangsdaten

können sich alle, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen wollen, dort registrieren. Die Teilnahme

ist freiwillig.

Sofern bereits ein Antrag auf Gewährung von Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Schulbuchausleihe)

bewilligt wurde, ist eine Anmeldung im Online-Portal nicht mehr erforderlich. Die Bestellung der

Schulbücher wird vom Schulträger durchgeführt.

Eine Anmeldung/Freischaltung löst noch keine Bestellung aus. Dies sind zwei unterschiedliche

Schritte. Bitte achten Sie darauf, dass eine verbindliche Bestellung durchgeführt wurde. Wir bitten

um unbedingte Einhaltung des Anmeldezeitraums, da das Online-Portal verspätete Anmeldungen

nicht mehr zulässt und nachträgliche Freischaltungen ausgeschlossen sind.

Ebenso wird empfohlen die Bestellung im Internet-Portal durchzuführen, auch wenn noch keine

eindeutige Entscheidung über einen eventuellen Schulwechsel bzw. eine Versetzung des Kindes

getroffen werden kann, da eine nachträgliche Freischaltung in diesem Fall ebenso ausgeschlossen ist.

Spätere Änderungen werden berücksichtigt.

In dem Portal hinterlegen die Eltern ihre Kontodaten. Vom hinterlegten Bankkonto wird dann die

Leihgebühr am 01.11.2026 abgebucht.

Für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen wenden sich Eltern bei Rückfragen bitte an die

Stadtverwaltung Schifferstadt.

Für Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus & Fachoberschule und des Paul-von-Denis

Gymnasiums wenden sich Eltern bei Rückfragen bitte an die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis.

Bezüglich des Ablaufes der Rücknahme der Schulbücher vom Schuljahr 2025/26 und der Ausgabe der

neuen Schulbücher für das Schuljahr 2026/27 erhalten die Eltern noch nähere Informationen von der

Schule.

Weitere Informationen rund um das Thema Schulbuchausleihe gibt es im Internet unter

https://bildung.rlp.de/lmf/

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:17