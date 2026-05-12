Sandhausen – SVS verpflichtet variablen Offensivmann Mert Tasdelen

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar.Der SV Sandhausen verstärkt seine Offensive mit Mert Tasdelen. Der 27-jährige Linksaußen wechselt von der SG Sonnenhof Großaspach an den Hardtwald.

„Mit Mert bekommen wir einen äußerst kreativen sowie in der Offensive sehr variabel einsetzbaren Spieler dazu. Mit ihm soll unser Offensivspiel noch mehr Tiefe und Torgefahr im letzten Drittel bekommen. Er hat seine Qualitäten in der

Regionalliga unter Beweis gestellt, war mit Toren und Vorlagen ein wichtiger Faktor und bringt genau das Profil mit, das unserem Spiel zusätzliche Dynamik geben soll“, erklärt Direktor Sport Anthony Loviso. Tasdelen ist in der Offensive

variabel einsetzbar, wird bevorzugt auf der linken Außenbahn eingesetzt und bringt zusätzliche Optionen für das Spiel im letzten Drittel mit.

In der abgelaufenen Saison stand Tasdelen für die SG Sonnenhof Großaspach auf dem Platz und feierte mit seinem Team den Aufstieg in die 3. Liga. In der Regionalliga Südwest absolvierte der Offensivspieler 30 Partien, erzielte zehn Tore

und bereitete acht weitere Treffer vor. Hinzu kamen Einsätze im WFV-Pokal sowie im DFB-Pokal. Vor seiner Zeit in Großaspach spielte Tasdelen unter anderem für die TSG Backnang und den SGV Freiberg. Der Rechtsfuß wurde am 23. Oktober 1998 in

Stuttgart geboren, ist 1,79 Meter groß und besitzt die türkische Staatsbürgerschaft.

„Ich freue mich sehr auf den nächsten Schritt und auf die Herausforderung beim SV Sandhausen. Die Gespräche waren von Beginn an sehr gut und haben mir einen klaren Plan aufgezeigt“, erklärt Mert Tasdelen. „Nach der Meisterschaft in der

Regionalliga Südwest möchte ich meinen Teil dazu beitragen, auch hier maximal erfolgreich zu sein und gemeinsam mit dem Team viel zu erreichen. Jetzt geht es darum, die Ambitionen mit Arbeit zu bestätigen“, so Tasdelen weiter.

Nach Marco Kehl-Gómez und Stefan Maderer ist Mert Tasdelen der dritte Neuzugang des SV Sandhausen für die Saison 2026/27.

Quelle SVS Bildquelle: SV Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 09:08