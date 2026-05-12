Mutterstadt / Maxdorf / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Öffnungszeiten der Kreisbäder an Christi Himmelfahrt – Sauna und Badebetrieb in Mutterstadt und Maxdorf-Lambsheim

Wer den Feiertag an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 14. Mai 2026, zum Schwimmen oder Entspannen nutzen möchte, sollte die geänderten Öffnungszeiten der Kreisbäder beachten.

Wie die Betreiber mitteilen, haben das Kreisbad Aquabella in Mutterstadt sowie das Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am Feiertag geöffnet – inklusive Saunabereich.

Das Kreisbad Aquabella öffnet am 14. Mai 2026 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Auch die Sauna steht den Besucherinnen und Besuchern in diesem Zeitraum zur Verfügung.

Das Kreisbad Heidespaß ist am Feiertag von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet – ebenfalls einschließlich Saunaangebot.

Geschlossen bleiben hingegen die Kreisbäder in Römerberg und Schifferstadt. Dort findet am Feiertag kein Bade- oder Saunabetrieb statt.

Viele Familien und Badegäste aus der Metropolregion Rhein-Neckar nutzen den Feiertag traditionell für einen Besuch in den Frei- und Hallenbädern. Aufgrund des erwarteten Besucheraufkommens wird empfohlen, mögliche Stoßzeiten einzuplanen.

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 15:53