Maxdorf – Gemeinsamer Verkehrssicherheitstag „Mobil bleiben-aber sicher“ der Polizeiwache Maxdorf und Polizeiinspektion Frankenthal



Maxdorf/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 12.05.2026 wurde der gemeinsame Verkehrssicherheitstag „Mobil bleiben-aber sicher“ der Polizeiwache Maxdorf und Polizeiinspektion Frankenthal mit Schwerpunkt Seniorensicherheit durchgeführt.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Großkontrollen in Fußgönheim und Frankenthal durchgeführt. Ziel war es hier, mit den Fahrzeugführenden in den Austausch zu treten und wertvolle Tipps und Hinweise rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr zu geben. Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei und für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung. Insgesamt wurden 64 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt wurden 8 Mängel an Fahrzeugen beanstandet.

Ein Fahrzeugführer führte sein Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Weiter wurde je ein Verstoß gegen die Gurtpflicht, die vorgeschriebene Kindersicherung und Sehhilfe geahndet. Die Veranstaltung stieß bei den kontrollierten Personen auf durchweg positive Resonanz und wurde als sinnvoller sowie hilfreicher Beitrag zur Verkehrssicherheitsarbeit wahrgenommen. Besonders das angebotene Pedelec Training der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen fand mit 7 Teilnehmern großen Zuspruch. Ziel des Trainings war es, den Teilnehmenden die sichere Handhabung von Pedelecs näher zu bringen, praktische Fahrfertigkeiten zu vermitteln und für mögliche Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Ein weiterer Anziehungspunkt war die T-Wall Reaktionswand, an welcher 50 Personen ihre Reaktionsfähigkeit, Koordination und Konzentration testen und schulen konnten. Das abwechslungsreiche Angebot, sowie die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und gleichzeitig wichtige Informationen rund um die Verkehrssicherheit zu erhalten, wurden von den Teilnehmenden sehr positiv bewertet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:31