Mannheim – Neue Leiterin der Justizvollzugsanstalt



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Annette Hügle ist neue Leiterin der Justizvollzugsanstalt Mannheim. Sie tritt die Nachfolge von Holger Schmitt an, der als Leitender Oberstaatsanwalt an die Staatsanwaltschaft Mosbach wechselte. Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges MdL überreichte am 11. Mai 2026 Annette Hügle im Rahmen einer Feierstunde ihr Bestellungsschreiben und gratulierte ihr zum neuen Amt. Annette Hügle war zuletzt Leiterin der Justizvollzugsanstalt Offenburg.

Ministerin Gentges sagte: „Frau Hügle verfügt über einen großen Erfahrungsschatz und ist fachlich bestens für die Leitungsaufgabe bei der Justizvollzugsanstalt Mannheim geeignet. Ihre Befähigung für höchste Führungsaufgaben und ihr tiefes Verantwortungsgefühl hat sie bereits eindrucksvoll im Rahmen ihrer vergangenen Leitungsaufgaben bei den Justizvollzugsanstalten Bruchsal und Offenburg unter Beweis gestellt. Frau Hügle begegnet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei stets wertschätzend und auf Augenhöhe. Sie genießt aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer Expertise im Justizvollzug eine hohe Anerkennung. Die Justizvollzugsanstalt Mannheim erhält mit Frau Hügle eine ausgezeichnete Leiterin.“

Weitere Informationen zu Annette Hügle:

Nach dem Studium in Freiburg und dem Referendariat im Bezirk des Landgerichts Freiburg wurde Annette Hügle im Februar 2002 in den Justizvollzug eingestellt und arbeitete zunächst bei der Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Im Juli 2003 erfolgte ihre Verbeamtung als Regierungsassessorin und ihre Zuweisung an die Justizvollzugsanstalt Freiburg. Es folgte die Ernennung zur Beamtin auf Lebenszeit und im April 2005 die Versetzung an die Justizvollzugsanstalt Bruchsal. Nach Abordnungen an die Staatsanwaltschaften Heidelberg und Pforzheim kehrte Frau Hügle im Oktober 2012 als stellvertretende Anstaltsleiterin an die Justizvollzugsanstalt Bruchsal zurück. Im Jahr 2019 wurde sie zur Regierungsdirektorin ernannt. Seit Januar 2025 leitete Frau Hügle kommisarisch die Justizvollzugsanstalt Bruchsal, bis sie im Dezember 2025 als Anstaltsleiterin an die Justizvollzugsanstalt Offenburg wechselte.

Bildunterschrift (Foto frei verwendbar, v.l.n.r.): Amtschef des Ministeriums der Justiz und für Migration Elmar Steinbacher, Leiterin der JVA Mannheim Annette Hügle, Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges und Leiter der Abteilung Justizvollzug Martin Finckh

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Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:19