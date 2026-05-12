Mannheim – „Digitale Teilhabe fördern!“ Diakoniestiftung Mannheim übergibt 4.000 Euro für digitale Teilhabe im Quartier



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Diakoniestiftung Mannheim hat eine Spende in Höhe von 4.000 Euro für das Projekt „Digitale Teilhabe fördern!“ übergeben. Die symbolische Scheckübergabe fand im Café Johannis an der Johanniskirche im Mannheimer Stadtteil Lindenhof statt. Das Café ist Teil des Projekts „Kirche im Quartier“, bei der Kirche bewusst mitten im Stadtteil präsent ist und niedrigschwellige Begegnungs- und Unterstützungsangebote schafft.

Mit der Förderung unterstützt die Stiftung ein weiteres Projekt sozialer Stadtteilarbeit der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie. Es soll Menschen beim Zugang zu digitalen Medien begleiten. Im Mittelpunkt stehen praktische Hilfen im Alltag, etwa im Umgang mit Smartphones oder bei Fragen rund um Internetanwendungen. Ziel ist es, digitale Hürden abzubauen und gesellschaftliche Teilhabe zu stärken.

Die Übergabe erfolgte bewusst in einem Umfeld, in dem das Projekt bereits konkret umgesetzt wird. Jeden Donnerstag können Menschen im Café Johannis ins Gespräch miteinander kommen. Es gibt Kaffee und Kuchen, aber vor allem können Fragen digitaler Natur gestellt und geklärt werden. Das Café ist ein Ort der Begegnung im Quartier – offen für alle, unabhängig von Alter, Herkunft oder Vorkenntnissen.

„Digitale Teilhabe ist heute eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Mit unserer Förderung möchten wir dazu beitragen, dass Menschen ganz konkret Unterstützung im Alltag erhalten“, sagt Sebastian Carp, Geschäftsführer der Diakoniestiftung Mannheim.



Barbara Schulte, Projektleiterin im Bereich „Kirche im Quartier“, betont die praktische Relevanz des Angebots: „Wir erleben täglich, wie groß der Bedarf an Unterstützung im digitalen Alltag ist. Gerade im direkten Kontakt im Stadtteil wird deutlich, wie wichtig niedrigschwellige Hilfe und persönliche Begleitung sind.“

Die Diakoniestiftung Mannheim engagiert sich regelmäßig für soziale Projekte in der Region und unterstützt Initiativen, die das Miteinander stärken und neue Wege der Teilhabe eröffnen.

Diakoniestiftung Mannheim seit 2014

Die Diakoniestiftung ist 2014 gemeinsam von der Evangelischen Kirche und dem Diakonischen Werk Mannheim als gemeinnützige und kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet worden und untersteht der Stiftungsaufsicht des Evangelischen Oberkirchenrats in Karlsruhe und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Zuwendungen sind für die Förderung der sozialen Arbeit am Standort Mannheim bestimmt. (JeLa)

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Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:19