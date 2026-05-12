Mannheim: 23.000 Euro Sachschaden nach Unfall



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend gegen 22:45 Uhr befuhr eine 23-jährige BMW-Fahrerin die Stotzstraße in Richtung Stadtmitte.

Auf Höhe des Parkplatzes „Pinzgauer Stuben“ geriet die Frau aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem BMW einer 24-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Frauen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:09