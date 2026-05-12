Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Genf – Mädchen aus Jugendeinrichtung geflüchtet – Polizei bittet dringend um Hinweise – Seit dem 09. Mai 2026 wird eine 14-Jährige aus Genf in der Schweiz vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt in Mannheim gesehen, nachdem sie zuvor von der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof aufgegriffen worden war. Nun läuft eine Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidium Mannheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich das Mädchen bereits am 08. Mai 2026 von ihrer Schule in Genf entfernt. Anschließend wurde sie von den Schweizer Behörden als vermisst gemeldet. Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass die Jugendliche sich mit einer Person im Raum Köln treffen wollte.

Im weiteren Verlauf wurde die 14-Jährige durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim angetroffen. Das Jugendamt brachte sie daraufhin in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Mannheim unter.

Doch bereits am nächsten Tag, dem 09. Mai 2026, flüchtete das Mädchen gegen 11 Uhr aus der Unterkunft. Seitdem fehlt von der Jugendlichen jede Spur.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 158 Zentimeter groß

circa 54 Kilogramm schwer

dunkelblonde bis braune Haare, zum Dutt gebunden

schwarze Brille

schwarzes T-Shirt

schwarze Jogginghose

Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle kann kontaktiert werden.

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 15:29