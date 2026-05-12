Mannheim – 10. Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar: Projekte jetzt anmelden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim beteiligt sich wieder an den Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar und ruft Bürgerinnen und Bürger, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen sowie Schulen dazu auf, Projekte einzureichen.

Die große Mitmachaktion findet bereits zum zehnten Mal statt und wird zum zweiten Mal über einen längeren Zeitraum organisiert: Von 12. bis 20. September engagieren sich Menschen in der gesamten Region bei den Freiwilligentagen, die während der bundesweiten Woche des Bürgerschaftlichen Engagements stattfinden.

„Die Freiwilligentage bieten Vereinen und Organisationen eine hervorragende Möglichkeit, ihre Arbeit sichtbar zu machen, neue Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen und größere Projekte umzusetzen“, erklärt Sarah Schmitt, Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Mannheim. „Gleichzeitig haben Interessierte die Chance, sich für einen begrenzten Zeitraum einzubringen, Vereine kennenzulernen und vielleicht sogar langfristig ein Ehrenamt für sich zu entdecken.“

Die Bandbreite der Mitmachaktionen ist groß: Sie reicht von der Verschönerung sozialer Einrichtungen über Garten- und Aufräumarbeiten bis hin zu kreativen Angeboten für Kinder. Unter dem diesjährigen Motto „Wir schaffen Vielfalt“ sind insbesondere Projekte aus den Bereichen Kultur, Integration, Inklusion oder geschlechtliche Vielfalt gefragt. Auch Aktionen und Veranstaltungen zum gemeinsamen Austausch, Kennenlernen oder zur Ausarbeitung von Konzepten sind möglich.

Unternehmen können sich mit Know-how, personeller Unterstützung oder Sach- und Geldspenden einbringen. Neben dem gesellschaftlichen Engagement profitieren sie auch intern – etwa durch gestärkten Teamzusammenhalt. Schulen sind ebenfalls eingeladen, sich zu beteiligen, sei es durch die Teilnahme an bestehenden Aktionen oder durch eigene Projektideen.

Neu in diesem Jahr ist eine überarbeitete, benutzerfreundlichere Online-Plattform, die die Projektanmeldung und -suche noch einfacher macht. Projektanmeldungen sind ab sofort unter www.wir-schaffen-was.de möglich. Unter allen bis 30. Juni eingereichten Projekten der Kategorie „Handwerkliches & Praktisches“ werden 100 Baumarkt-Gutscheine im Wert von jeweils 200 Euro verlost.

Weitere Informationen sind unter www.wir-schaffen-was.de zu finden.

Für Fragen zur Teilnahme von Mannheimer Vereinen, Unternehmen und Schulen steht ein städtisches Informationstelefon unter 0621/293-9696 zur Verfügung, das jeweils dienstags von 10 bis 14 Uhr besetzt ist. Zusätzlich können Anfragen per E-Mail an sarah.schmitt@mannheim.de gerichtet werden. Ergänzend bietet die Metropolregion Rhein-Neckar regelmäßig digitale Sprechstunden an. Diese werden auf www.wir-schaffen-was.de angekündigt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:21