Ludwigshafen – Ökumenischer Pfingst-Gottesdienst der ACK am 25. Mai in der Baptistengemeinde



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) lädt auch in diesem Jahr am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, wieder zu einem ökumenischen Gottesdienst ein. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr in der Baptistengemeinde, Böhlstraße 5, in Ludwigshafen.

Den ACK-Gottesdienst gestalten Pfarrer Josef Damian Szuba von der katholischen Kirche, Prädikant Siegfried Gleich von der protestantischen Kirche und Hans-Erhard Wilms von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde (Baptisten). Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

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Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:02