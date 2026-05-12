Ludwigshafen – LUst aufs Studium?! Gut besucht: „Hochschulinfotag“ und „Tag der Weiterbildung“ auf dem Campus der HWG LU

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „LUst aufs Studium?!“ lud die
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) am Samstag, 9. Mai 2026, zum „Hochschulinfotag“ (HIT) auf den neuen Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 – 6 in Ludwigshafen-Mundenheim ein. Zeitgleich veranstaltete die hochschulzugehörige
Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) dort ihren „Tag der Weiterbildung“.
Eine gute Gelegenheit, sich über das breite Studienangebot von Bachelor- über Master- bis hin zu
berufsbegleitenden MBA-Programmen zu informieren, die die zahlreichen Besucherinnen
und Besucher auch rege nutzten. „Die Besucherzahlen waren noch besser als in den
Vorjahren und die Rückmeldung seitens der Gäste durchweg positiv“, freute sich
Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller und ergänzte: „Entgegen dem Trend sind unsere
Studierendenzahlen seit einigen Jahren wieder steigend. Und das große Interesse für
unseren HIT stimmt mich auch für die jetzt beginnende Bewerbungsphase zum
Wintersemester 2026/2027 sehr zuversichtlich.“
Stark in Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen
Beim HIT 2026 informierte die HWG LU über ihre insgesamt mehr als 40 Studiengänge mit
Schwerpunkt auf Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen. Ob
Nachhaltigkeitsmanagement, Marketing, Wirtschaftspsychologie, Internationales
Businessmanagement, Personalmanagement, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Weinbau &
Oenologie oder Gesundheitsökonomie, Soziale Arbeit, Pflege, Pflegepädagogik oder
Hebammenwissenschaft – beim Hochschulinformationstag wurde das akademisch versierte
und an der beruflichen Praxis orientierte Studienangebot der HWG LU in
Schnuppervorlesungen, Infovorträgen und an den Infoständen vorgestellt.
Und überall gab es für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, auch mit Lehrenden und
Studierenden ins Gespräch zu kommen und so Informationen aus erster Hand zu erhalten.
Beim HIT präsentierten sich außerdem das Ostasieninstitut (OAI), der Weincampus
Neustadt, das Verhaltenswissenschaftliche Forschungslabor, die Graduate School (GSRN),
das International Office, die Initiative ArbeiterKind.de und die Arbeitsagentur Ludwigshafen.
Darüber hinaus standen Campus-Führungen, der „Future Floor“ der GSRN und ein buntes
Begleitprogramm auf der Agenda: beispielsweise der Klima-Workshop des Fachbereichs
Management, Controlling, HealthCare, die Interaktion mit dem humanoiden Roboter Pepper,
die Meet-the-Students-Lounge des AStA oder die Mini-Sprachkurse des OAI. Auch Mensa,
Cafeteria und die neue Bibliothek waren geöffnet.
Laut den Rückmeldungen der Gäste kamen bei den Besucherinnen und Besuchern
besonders die freundliche Atmosphäre auf dem neuen Campus, die räumliche und
technische Ausstattung und die Beratungsgespräche auf Augenhöhe sehr gut an. Als
besonderes Highlight wurden außerdem die Führungen durch das Skills- und
Simulationszentrum in der nahen Turmstraße empfunden, in der die Studierenden der Pflege
und der Hebammenwissenschaft intensiv auf die berufliche Praxis vorbereitet werden
können. „Das Skills- und Simulationszentrum ist wirklich eine tolle Sache, darum beneiden
uns zahlreiche Einrichtungen“, zeigte sich auch der Hochschulpräsident überzeugt.
Und weil nach dem HIT immer auch vor dem HIT ist: Der nächste Hochschulinfotag der
HWG LU findet voraussichtlich am 5. Juni 2027 statt.
Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:53