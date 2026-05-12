Ludwigshafen / Mainz. Die Nominierung von Marion Schneid zur Vizepräsidentin des rheinland-pfälzischen Landtags sorgt in Ludwigshafen und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar für große Freude. Die langjährige CDU-Landtagsabgeordnete gilt als erfahrene, sachorientierte und bürgernahe Politikerin, die sich seit vielen Jahren für die Interessen der Menschen in Rheinland-Pfalz und insbesondere ihrer Heimatstadt Ludwigshafen engagiert.

Mit ihrer politischen Erfahrung und ihrer tiefen Verwurzelung in der Region bringt Marion Schneid beste Voraussetzungen für das wichtige Amt im rheinland-pfälzischen Landtag mit. Seit vielen Jahren gehört sie dem Parlament an und hat sich dort in zahlreichen politischen Bereichen einen Namen gemacht. Innerhalb der CDU Rheinland-Pfalz genießt sie hohes Ansehen und gilt als verlässliche Stimme für kommunale Themen, Bildung, Familie und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Gerade in Ludwigshafen wird die Nominierung als starkes Signal gewertet. Viele Bürgerinnen und Bürger sowie politische Wegbegleiter sehen darin auch eine Anerkennung für das langjährige Engagement der CDU-Politikerin für ihre Heimatstadt. Ludwigshafen könne stolz darauf sein, künftig möglicherweise mit einer eigenen Vertreterin an der Spitze des Landtagspräsidiums vertreten zu sein, heißt es aus politischen Kreisen.

Die Position der Landtagsvizepräsidentin gehört zu den wichtigsten parlamentarischen Ämtern in Rheinland-Pfalz. Zu den Aufgaben zählen unter anderem die Leitung von Sitzungen, die Vertretung des Landtags nach außen sowie die Wahrung parlamentarischer Abläufe und demokratischer Prozesse.

Mit der Nominierung von Marion Schneid setzt die CDU Rheinland-Pfalz auf Erfahrung, Kontinuität und regionale Verbundenheit. Auch über Parteigrenzen hinweg wird die Ludwigshafener Politikerin für ihren sachlichen und engagierten Stil geschätzt.

Weitere wichtige Personalentscheidungen vorgestellt

Neben der geplanten Ernennung von Marion Schneid wurden weitere personelle Entscheidungen innerhalb der CDU Rheinland-Pfalz bekannt. So soll Matthias Lammert künftig das Amt des Landtagspräsidenten übernehmen.

Für die Staatskanzlei sowie als Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten ist Martin Klein vorgesehen. Das Innenministerium soll künftig von Achim Schwickert geführt werden. Als Staatssekretäre sind unter anderem Dirk Herber sowie Jenny Groß vorgesehen.

Für den Bereich Landwirtschaft und Weinbau ist Christine Schneider im Gespräch. Das Justizressort soll nach bisherigen Informationen Helmut Martin übernehmen.

Auch weitere bekannte Namen aus der CDU werden für wichtige Positionen gehandelt: Christian Baldauf soll eine führende Rolle bei Lotto Rheinland-Pfalz übernehmen. Für die SGD Süd ist Sven Koch vorgesehen. Die ADD könnte künftig von Andreas Kruppert geleitet werden.

Besonders in Ludwigshafen sorgt jedoch vor allem die Nachricht rund um Marion Schneid für große Begeisterung. Viele CDU-Mitglieder und politische Unterstützer sprechen von einer verdienten Anerkennung für jahrzehntelanges Engagement und politische Erfahrung im Land Rheinland-Pfalz.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 11:35