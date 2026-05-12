Landau – Vorfreude auf Sommer, Sonne und Abkühlung: Dauerkarten für das Freibad am Prießnitzweg in Landau sind ab sofort online und an der Freibadkasse erhältlich



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit den ersten warmen Tagen und frischer Frühlingsluft rückt auch die Saison im Freibad

am Prießnitzweg in Landau näher.

Wer sich frühzeitig eine Dauerkarte sichert, kann entspannt in die Saison starten und das Freibad flexibel nutzen. Dauerkarten sind ab sofort

erhältlich und können online oder an der Freibadkasse erworben werden. Am Sonntag, 17.

Mai, öffnet das Freibad mit dem traditionellen Anschwimmen offiziell seine Pforten.

Für die Freibadsaison stehen verschiedene Dauerkarten zur Verfügung: Die Dauerkarte für

Erwachsene kostet 88 Euro. Kinder, Jugendliche und Studierende erhalten die Dauerkarte

für 39 Euro. Darüber hinaus werden zwei Familienkarten angeboten: Die Familienkarte I für

einen Erwachsenen mit Kindern kostet 98 Euro, die Familienkarte II für zwei Erwachsene mit

Kindern 126 Euro.

Eine Besonderheit gilt es zu beachten: Dauerkarten, die über den LandauPasses erworben

werden sollen, sind ausschließlich an der Freibadkasse erhältlich. Dies ist erst ab Öffnung

des Freibads zu den üblichen Kassenöffnungszeiten möglich. Das Freibad hat täglich bis 20

Uhr geöffnet. Dienstags, mittwochs und freitags öffnet es bereits um 6:30 Uhr, an allen

anderen Tagen um 9 Uhr. Die Kassenöffnungszeiten weichen ab; die Kasse ist je nach

Wetterlage von 10 bis 18 Uhr besetzt.

Am Sonntag, 17. Mai, öffnet das Freibad am Prießnitzweg offiziell seine Tore und lädt alle

Badegäste herzlich zum traditionellen Anschwimmen ein. Von 11 bis 18 Uhr haben

Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, kostenfrei in die neue Saison zu starten. Ab

Montag, 18. Mai, gelten die regulären Eintrittspreise und Öffnungszeiten.

Die aktuellen Öffnungszeiten, Eintrittspreise sowie alle notwendigen Informationen zu den

Dauerkarten sind unter www.freibad-ld.de abrufbar.

www.stadtholding.de

Quelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH.

Bildunterschrift: Freibad am Prießnitzweg Luftansicht. Fotografie Britta Hoff.

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:23