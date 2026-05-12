Landau – Manga-Zeichenkurs für Kinder und Jugendliche von 9 bis 14 Jahren



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Haus der Jugend der Stadt Landau findet am Dienstag, 2. Juni, von 16:30 bis

19:30 Uhr ein Manga-Zeichenkurs für Kinder und Jugendliche von 9 bis 14 Jahren

statt.

In diesem Kompaktkurs lernen die Kinder und Jugendlichen Manga-Gesichter

mit verschiedenen Augentypen zu entwerfen – und gleichzeitig etwas über

Gesichtspositionen, Frisuren und Schattierung. Somit wird ein Basic für einen

Manga-Charakter entwickelt.

Mitzubringen sind Bleistifte, Radiergummis, bunte Holzstifte oder Copic-Stifte,

ein schwarzer dünner Fineliner und ein Zeichenblock in DIN A4 oder DIN A3.

Die Kursleitung hat Susanne Peter, Mangakünstlerin und Pädagogin aus

Heidelberg. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro.

Anmeldungen nimmt die städtische Jugendförderung über das Portal Feripro

unter https://landau.feripro.de/anmeldung/38/veranstaltungen/2249 entgegen.

Bildunterschrift: Die Jugendförderung der Stadt Landau bietet einen Manga-

Zeichenkurs an. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:24