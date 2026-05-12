Landau – Busbahnhof : Streit zwischen 17- und 35-Jährigem eskaliert

Landau/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 11.05.2026 gerieten gegen 20:25 Uhr ein 17-Jähriger und ein 35-Jähriger am Busbahnhof in Landau in Streit. Auslöser soll gewesen sein, dass der 35-Jährige den Jugendlichen beim Aussteigen leicht zur Seite schubste. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen Beleidigungen gefallen sein. Zudem schlug der 35-Jährige den 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Sichtbare Verletzungen trug der Jugendliche nach aktuellem Stand nicht davon. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.
Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 08:02